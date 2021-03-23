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Светлана Разворотнева: "Спусковой крючок для инфляции – вот что такое ежегодное повышение тарифов"

Исполнительный директор НП "ЖКХ контроль" рассказала Sobesednik.ru, чем вредна практика ежегодного пересмотра тарифов ЖКХ

Фото: личный архив Светланы Разворотневой

С начала года во многих регионах увеличились взносы на капремонт. А с 1 июля планово повысились тарифы – на 3,8%. Это в среднем по стране, но в каждом регионе по-разному: где-то меньше, где-то больше…

Эту историю про ежегодной повсеместное повышение тарифов на коммунальные услуги я считаю абсолютно ненормальной и ничем не обоснованной. И как бы ни пытались перейти на обоснованные тарифы (к примеру, на альтернативные котельные), все равно ежегодно нам добавляют от достигнутого. Особенно когда лоббисты сильные работают. Скажем, вот было 2 тыс руб за гигакалорию, давайте прибавим еще 4%.

Между тем у нас есть отрасли/предприятия, которые были недофинансированы – вот там и надо повышать тарифы. Это, в частности, многие водоканалы: тарифы низкие, предбанкротное состояние, качество воды ужасное… Туда надо вкладывать деньги, чтобы обеспечивать россиян нормальной водой.

Но есть и, скажем, энергетики, которые неплохо живут, за счет тарифов содержат футбольные команды и реализуют какие-то инвестпрограммы, которые никому не нужны.

Я уже не первый год высказываю предложение: давайте откажемся от этого повсеместного и ежегодного повышения. Это ведь на самом деле спусковой крючок инфляции: все этого повышения ждут, все уже закладывают новые цены на товары и услуги. Получается порочный круг. С одной стороны заявляется: тарифы поднимаются на уровень инфляции, чтобы компенсировать затраты отрасли. С другой – именно это повышение и разгоняет инфляцию.

Мне кажется, было бы разумно отдать решение этих вопросов на уровень регионов. Пусть проверяют каждое предприятие, делают аудит и лишь после этого принимают решение. И уж если решили повысить тариф в связи с какой-то инвестпрограммой, должны обозначить конкретный период, по окончании которого будут отпускать воду/электроэнергию/тепло/газ гражданам уже по меньшей стоимости.


Фото: личный архив Светланы Разворотневой

Был, кстати, такой пример в Воронеже. Там решение о снижении тарифа после аудита на местном водоканале приняла ФАС. То есть отдельные случаи снижения тарифов все-таки происходят. Но это должно стать правилом. Переходит, скажем, котельная с мазута на газ, очевидно, что тариф должен уменьшиться. Если она стала более энергоэффективной, повысила КПД, поставила новое оборудование, обязательно должен уменьшиться тариф. Это экономические реалии.

И инвестпрограммы надо утверждать именно с учетом того, что делается это ради того, что предприятие станет более эффективно работать, проявит какую-то экономию. А это ползучее повсеместное повышение из года в год – вне зависимости от результатов работы – только напрягает граждан и развращает предприятия коммунальной отрасли.

И все эти истории с возмущением граждан необоснованно выставленными счетами (как те, что показывали президенту на прямой линии) лишний раз доказывают: монополистов обязательно надо регулировать. Уверена, что двигаться нужно именно в этом направлении.

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