До 70% россиян продолжают экономить на еде, одежде и развлечениях

Несмотря на умеренный рост показателей потребительского оптимизма, большинство россиян стараются тратить меньше денег в магазинах. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства NielsenIQ. О снижении среднего чека говорят и продуктовые сети.

Заниматься экономией до сих пор продолжают 71% граждан России. 68% стараются сокращать расходы на досуг, 67% меньше тратят на одежду, 61% ограничивают себя в посещениях ресторанов и кафе. Больше половины россиян (54%) сокращают свои расходы на отпуск, 46% экономят на еде, в том числе на покупке готовых блюд. 41% начали приобретать товары более доступных брендов. Последнее, к примеру, подтверждают и в «Auchan Россия» — спрос на их собственную продукцию возрос.

Во втором квартале этого года средний чек в «Пятерочке» упал на 8,4%, а в «Перекрестке» — сразу на 19,4%, сообщили «Коммерсанту» в X5 Retail Group, которая владеет обеими сетями.

Марина Волкова из NielsenIQ поясняет, что главной причиной, по которой россияне менее охотно стали тратить деньги, стала «неопределенность», обусловленная эпидемией. 33% россиян говорят о беспокойстве из-за постоянных новостей о росте цен на продукты. Как ранее писал Sobesednik.ru, цены на продукты питаний в России за год выросли в среднем на 16,7% — такие данные приводит Росстат. Только сегодня стало известно о предстоящем подорожании хлебобулочных изделий на 7-12% с августа.

«Половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — констатирует г-жа Волкова, добавляя, что даже если вскоре материальное положение россиян увеличится, они все равно могут продолжит тратить меньше по привычке.