Сегодня, в 9:46

До 70% россиян продолжают экономить на еде, одежде и развлечениях

Несмотря на умеренный рост потребительского оптимизма, россияне продолжают экономить на фоне роста цен на продукты

Фото: Global Look Press

Несмотря на умеренный рост показателей потребительского оптимизма, большинство россиян стараются тратить меньше денег в магазинах. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства NielsenIQ. О снижении среднего чека говорят и продуктовые сети.

Заниматься экономией до сих пор продолжают 71% граждан России. 68% стараются сокращать расходы на досуг, 67% меньше тратят на одежду, 61% ограничивают себя в посещениях ресторанов и кафе. Больше половины россиян (54%) сокращают свои расходы на отпуск, 46% экономят на еде, в том числе на покупке готовых блюд. 41% начали приобретать товары более доступных брендов. Последнее, к примеру, подтверждают и в «Auchan Россия» — спрос на их собственную продукцию возрос.

Во втором квартале этого года средний чек в «Пятерочке» упал на 8,4%, а в «Перекрестке» — сразу на 19,4%, сообщили «Коммерсанту» в X5 Retail Group, которая владеет обеими сетями.

Марина Волкова из NielsenIQ поясняет, что главной причиной, по которой россияне менее охотно стали тратить деньги, стала «неопределенность», обусловленная эпидемией. 33% россиян говорят о беспокойстве из-за постоянных новостей о росте цен на продукты. Как ранее писал Sobesednik.ru, цены на продукты питаний в России за год выросли в среднем на 16,7% — такие данные приводит Росстат. Только сегодня стало известно о предстоящем подорожании хлебобулочных изделий на 7-12% с августа.

«Половина опрошенных сохраняют уверенность в своем финансовом положении, но продолжают сокращать расходы», — констатирует г-жа Волкова, добавляя, что даже если вскоре материальное положение россиян увеличится, они все равно могут продолжит тратить меньше по привычке.

Поделиться статьей
Персона
Культура и ТВ 4 дня назад

Константин Райкин: После каждого успеха думаю, что на этот раз меня разоблачат

Расследование 2 дня назад

Росреестр спрятал недвижимость семьи секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Расследование 4 дня назад

Миллиарды на костях: Как работы на крупнейшем кладбище Европы связаны с окружением Владимира Путина

Происшествия 2 недели назад

Отменен приговор по громкому делу об убийстве, о котором писал "Собеседник"

Политика 2 недели назад

"Единая Россия" легла на рельсы

Общество 3 недели назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 1 минуту назад

"Вот мы и узнали главную причину появления коронавируса": россияне о новой разработке Роспотребнадзора

Здоровье и дом 45 минут назад

Опять чипирование? Роспотребнадзор разрабатывает чип для тестирования на COVID-19

Политика 1 час назад

Главное к 19 июля: Россию поделили на вице-премьеров; лесные пожары, оправдание пловцов

Общество 1 час назад

В России могут случиться такие же погодные катастрофы, как в Европе

Общество 2 часа назад

Москва открывает двери для непривитых: С 19 июля отменяется обязательная система QR-кодов

Общество 2 часа назад

Цены на хлебобулочные изделия вырастут – производители

Общество 8 часов назад

На ком держится мир? Отвечают писатель, депутат и режиссер

Недвижимость 15 часов назад

Таунхаус на море, двушка в Европе: что можно купить в мире вместо московской однушки

Происшествия 15 часов назад

В Москве в полиции удерживают девушку, что сняла задержание несовершеннолетней

Политика 15 часов назад

"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"

Политика 16 часов назад

"Команда 29" после признания "нежелательной" прекращает работу

Общество 17 часов назад

Кого могут наказать за фейки о вакцинах

Общество 17 часов назад

QRепостные: как в рунете шутили про принудительные прививки и ковидные ограничения

Происшествия 15:14

Камчатку настиг смерч из самцов-комаров

Устрашающее зрелище оказалось ежегодным брачным обрядом насекомых, пояснила энтомолог

Политика 20 часов назад

Итоги недели: Нежелательными признали юристов, журналистов, QR-коды и камеры на выборах

Общество 22 часа назад

После второго за месяц ареста активистка Pussy Riot уехала из России

Общество 22 часа назад

"О, "завтраки" подвезли – каждая подачка, как оскорбление": в сети в бешенстве от новых обещаний повысить пенсии

Политика 23 часа назад

"Совсем обленились – даже "лапшу" за них придумать надо": в сети откровенно смеются над задумкой "Единой России"

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика