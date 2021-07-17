Главное к 17 июля: +16% к ценам, Россия оплатит санкции Лукашенко, крестный ход в Екб

Росстат сообщил, что за год (с июня прошлого по июнь этого года) цены на продукты питания в среднем выросли на 16,7%. С начала 2021 года цены взлетели уже на 8,6%, а только с мая по июнь стоимость еды выросла на 0,8%. Как отмечает «Интерфакс», это на порядок отличается от скорости роста цен с июня 2019 по июнь 2020 годов — тогда Росстат отчитывался лишь о 2,3% роста, что почти в 8 раз ниже.

Глава белорусского правительства Роман Головченко рассчитывает, что Россия компенсирует Республике все потери от секторальных экономических санкций Евросоюза, США и других стран Запада, присоединившихся к ним. Он пояснил госагентству БелТА, что Россия «полностью перекроет» все связанные с санкциями издержки. Это, в частности, «касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы» и страхования сделок Беларуси. Премьер заверил, что это выгодно России. По его словам, тема активно обсуждалась на встречах президента Путина и непризнанного президента Лукашенко.

Другим партнером России станет военная хунта Мьянмы, ещё недавно расстреливавшая десятки безоружных людей на улицах городов. В июне Москва воздержалась при голосовании в ООН об установке оружейного эмбарго по отношению к Мьянме, а сейчас опрошенные The Wall Street Journal аналитики уверены, что именно Россия станет для хунты в Мьянме ключевым поставщиком оружия. Российские власти уже успели договориться с диктатурой о возобновлении строительства чугуноплавильного завода, который может финансировать «дочка» «Ростеха». «Бирманцы будут покупать новое оружие, прежде всего потому, что Россию не волнуют новые усилия Запада», — полагает Василий Кашин из Высшей школы экономики.

В Екатеринбурге прошел запрещенный региональными властями крестный ход Русской православной церкви. Он был организован в рамках фестиваля «Царские дни», на который приехали тысячи верующих. «На площади собрались тысячи верующих. Это не более ста тысяч, как было три года назад, но это действительно подлинно народное единство», — приводит The Insider оценку главы идеологического отдела канала «Царьград» Михаила Тюренкова. Издание пишет, что паломники перекрывали дороги, на фотографиях видно, что они не соблюдали масочный режим и социальную дистанцию. Митинг не был согласован с городскими властями. О задержаниях не сообщается.

Глава ЦИК Элла Памфилова ответила на возмущение экспертного сообщества и ряда представителей общественности отменой трансляции в интернете видеонаблюдения с избирательных участков. Она заявила, что наблюдение — «это не праздное любопытство, чтобы лежа на диване смотреть кино какое-то», а серьезное занятие, которое требует должного уровня подготовки и любой желающий якобы может прийти в специальный пункт наблюдения, но для этого прежде нужно пройти обучение, «чтобы понимать, что там происходит на самом деле» (цитата по ТАСС). В целом недовольство электоральных экспертов, увидевших в этой мере попытку снизить прозрачность выборов, Памфилова назвала «истерикой в прессе»:

«Мы не можем выбрасывать в виртуальную пустоту миллиарды народных денег просто так ради амбиций полутора десятка экспертов или ради праздного любопытства», — объяснила глава ЦИК.

За полгода в странах Евросоюза сумели продать лишь 741 автомобиль российской фирмы Lada. Как следует из статистики Европейской ассоциации автопроизводителей, годом ранее показатель был немного выше — 1147 проданных за полгода машин.

Из-за лесных пожаров в Иркутской области уже 38 населенных пунктов окутал дым, но, как сообщают в местном ГУ МЧС, жалоб от населения не поступало, а загрязнение воздуха не зафиксировано. На это обращает внимание Znak.com. В ближайшие дни в отдельных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесного массива.

На Сокольнической (красной) линии московского метрополитена с 17 июля по 8 августа закрыт участок между станциями «Спортивная» и «Тропарево». Движение на нем будет полностью остановлено, вместо этого гражданам предоставят временные бесплатные автобусы (с пометкой «КМ»). Остальные автобусы будут ходить чаще. Будут организованы выделенные полосы.

Источники NBC News сообщают, что Белый дом планирует эвакуировать из Афганистана порядка 2500 местных жителей, которые помогали американским силам до их ухода из региона. Это коснется и их семей. До 10 тысяч афганцев будут переправлены на американские военные базы за рубежом.

В МВД считают, что нет никаких оснований заставлять велосипедистов сдавать экзамен на знание правил дорожного движения. Это же относится и к велокурьерам.