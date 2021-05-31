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Цены на хлебобулочные изделия вырастут – производители

Ассоциации производителей хлебобулочных изделий предупредили о росте цен. Подорожание может достигать 7-12%

Фото: Shutterstock

Компенсаторные меры правительства лишь частично закрывают рост цен на сырье при производстве хлебобулочных изделий, поэтому, учитывая его удорожание, а также повышение стоимости упаковки, цены на выпечку в ближайшее время вырастут. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на руководителей Российского союза пекарей и Национального союза хлебопечения Алексея Лялина и Рустама Айдиева.

В сетевых супермаркетах «Верный» уточнили, что рост цен составит 7-12% начиная с августа. Такие цифры ретейлеру предоставили поставщики хлебобулочной продукции.

Представители ассоциаций объясняют, что власти компенсируют рост стоимости сырья, но лишь частично. При этом в вопросе существует региональная специфика, так как в разных субъектах правительства делают это по-разному. Некоторые производители вовсе отказались от государственной поддержки, потому что её обязательным условием является заморозка цен.

В ассоциациях отмечают, что фиксация цен на растительное масло и сахар в итоге часто приводят к попыткам компенсировать потери сети за счет хлебобулочных изделий. В отрасли уверены, что куда эффективней будет адресная помощь государства нуждающимся слоям населения.

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