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Белоусов: Адресные пособия – единственный способ помочь бедному населению

Политика - Деньги
12:42, 31 мая 2021

Белоусов: Адресные пособия – единственный способ помочь бедному населению
Андрей Белоусов // Фото: Global Look Press
Андрей Белоусов // Фото: Global Look Press

Первый заместитель председатель правительства РФ Андрей Белоусов, бывший помощник президента по экономическим вопросам заверил, что никаких методов поддержать бедные слои населения кроме как давать средства напрямую тем граждан, которые в них нуждаются, нет.

«Проблема бедности — сейчас нет другого способа [решить ее], кроме введения пособий для тех категорий людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — пояснил чиновник свою позицию в интервью РБК.

Он также заверил, что власти научились лучше определять, кому деньги действительно нужны, а кому нет, для улучшения этого механизма таргетирования финансовой поддержки будет создано «социальное казначейство», которое будет заниматься вопросом на «системном» уровне: «[Социальное казначейство должно] оценить, какие там реально доходы, какое имущество и так далее, и настроить поддержку тем домохозяйствам, которые нуждаются в этой помощи. Это основная задача, которая будет решена в самое ближайшее время».

По словам вице-премьера, порядка 20-30% адресной поддержки сейчас идут семьям, которые в ней остро не нуждаются и это является упущением администрирования.

Напомним, что совершенно иную систему социальной поддержки населения российскому правительству ранее предлагал Всемирный банк, который счел крайне неэффективной существующую сейчас модель — она не позвлит выполнить президентский план по борьбе с бедностью до 2030 года, уверены эконмисты. Там считают, что будет намного более эффективно ввести систему гарантированного дохода (которую можно отрегулировать по-разному) — это позволит более точно попадать в тех, кто действительно находится за чертой бедности, а также избавит россиян от необходимости изучать тысячи и десятки тысяч различных нормативных актов, которые дают им право на льготы и выплаты. Эксперты уверены, что часто люди просто даже не знают, что могут рассчитывать на поддержку государства из-за сложности этой системы.

Рубрика: Деньги

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