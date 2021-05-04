Кузьминов: Нельзя бороться с падением доходов населения соцвыплатами нуждающимся

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов считает, что во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, представители среднего класса, потерявшие источники дохода, не просто перешли в «протосредний класс», а сразу скатились в бедность. Нарастание числа бедных за счет среднего класса, по его мнению, «взрывоопасно с точки зрения политики» — бороться при этом главным образом нужно с падением реальных доходов.

Кузьминов объяснил, что такой рост числа бедных связан с тем, что государство во время пандемии сфокусировалось главным образом на поддержки компаний, а люди из среднего класса, лишившиеся доходов, были обделены вниманием. Этот фактор он обозначил как «дефект нашей политики», передает РБК.

Впрочем, ключевой сложностью и вызовом для России эксперт считает борьбу с падением доходов населения, которые продолжают снижаться. При этом механизмы, которые для этого применяет власть, не могут изменить ситуацию: «Справляться с ним [падением доходов] традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых, просто нельзя», — говорит Кузьминов. А без перелома в этом вопросе российская экономика продолжит развиваться с ростом ВВП «в пределах 2%».

Экономист также отмечает, что если средний класс начнет массово переходить в число бедных — это может вызвать политическую нестабильность, хотя текущие политические конфликты внутри государства ректор ВШЭ с этим явлением напрямую не связывает.