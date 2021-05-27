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Всемирный банк раскритиковал меры соцподдержки в РФ и предложил свою программу

Политика - Деньги
11:18, 27 мая 2021

Всемирный банк раскритиковал меры соцподдержки в РФ и предложил свою программу
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

По мнению экономистов Всемирного банка, социальная поддержка населения в России сейчас хоть и довольно обширна, но крайне неэффективна и не позволяет помогать действительно нуждающимся в ней слоям населения. С такой системой выполнить поручение президента Владимира Путина по снижению числа бедных вдвое (до 6,6%) к 2030 году выполнить едва ли удастся, однако программа минимального гарантированного дохода может помочь с этим.

Сейчас власти тратят на соцподдержку существенные суммы — до 3% ВВП — это вдвое больше средней цифры по миру, но в реальности те, кто действительно нуждаются в помощи, получают лишь десятую долю от этих средств. Часто деньги выдают тем, кому они нужны не так сильно (например, всем семьям с детьми), а беднейшие граждане не в состоянии разобраться, какие льготы и выплаты им полагаются, при том что их размеры недостаточно велики, чтобы помочь преодолеть бедность:

«В России более 800 федеральных мер социальной поддержки и почти 13 000 — региональных. Система состоит из сотен законов и тысяч нормативных актов»,

— пишет VTimes (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), которое проанализировало предложения Всемирного банка.

Специалисты предлагают ввести системы гарантированного дохода: когда людям с доходом ниже минимального (11400 рублей) доплачивают до выхода из нищеты — на это, по очень приблизительным оценкам, нужно лишь около 0,33% ВВП.

При этом отдельно отмечается, что пособия и льготы должны выдаваться под определенные обязательства по поиску работы или согласие на вакантные места, предложенные государством — такой подход позволит исключить возможность иждивенчества, когда человек лишь получает пособия и ничего более не делает. В докладе Всемирного банка отдельно отмечается, что падения желания трудиться у людей, получающих пособия, формироваться не должно, так как деньги не такие большие, чтобы отказываться от работы, однако они могут помочь выбраться из крайней нищеты.

Важно также, чтобы во всех регионах эти правила были одинаковыми и чтобы государство имело возможность проверить, правда ли семье нужна такая поддержка. Кроме того, специальные соцслужбы могут заниматься конкретными семьями, чтобы формировать индивидуальные предложения помощи и определять причину бедности. 

В правительстве VTimes предложение никак не прокомментировали.

Замглавы Института социальной политики Высшей школы экономики Оксана Синявская обращает внимание, что если переход на такую систему соцподдержки будет одобрен, то его нужно начинать аккуратно, возможно, с пилотных проектов — если резко перейти с системы, где поддержку получают многие, на систему, где группа получателей едина, это может вызвать «социальный взрыв».

Рубрика: Деньги

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