ТПП: Властям стоит поддерживать граждан или производителей, а не регулировать цены

В Торгово-промышленной палате уверены, что российскому руководству следует отказаться от прямого контроля цен, вместо этого начав адресно поддерживать граждан страны, либо компенсировать выпадающие расходы производителям. Такое предложение было направлено главе комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиру Кашину, передает ТАСС.

«Целесообразно отказаться от практики административного регулирования цен в пользу более эффективных механизмов, не затрагивающих напрямую экономики ни торговли, ни поставщиков», — говорится в документе.

В качестве возможной поддержки граждан указываются дотации на покупку продуктов питания из потребительской корзины людям в тяжелой жизненной ситуации — по сути, это аналог продуктовых карточек, о которых в последнее время было сделано уже много заявлений.

С другой стороны, можно помочь производителям, чтобы демпфировать рост цен: сюда могут войти программы льготного кредитования, контроль закупочных цен на горюче-смазочные материалы, либо страхование урожая, отмечается в письме.

«Ручной» же контроль цен на выходе несет в себе риски стагнации потребительского рынка, который может привести к дефициту товаров и не может рассматриваться как долгосрочная мера поддержки населения с низким доходом, уверены в ТПП.