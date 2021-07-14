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В зоне подтопления в Забайкалье оказались 2500 человек, в том числе 625 детей

Путин поручил восстановить обе ветки Транссиба в Забайкалье, где из-за паводков затоплены сотни домов, за пять суток

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью

В результате паводка из-за сильных дождей в Забайкальском крае подтоплены сотни приусадебных участков и домов.  

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Забайкалью, в городе Шилка Шилкинского района произошло резкое поднятие уровня реки Кия. Подтопленными оказались 500 жилых домов, две школы и девять пешеходных мостов. В населённых пунктах Новоберёзовское и Островки подтоплены 63 приусадебных участка, в населённом пункте Богомягково – один автомобильный мост.

«Всего в зоне подтопления оказались 2500 человек, из них 625 детей. В городе Шилка развёрнуто два пункта временного размещения на базе образовательных учреждений, в настоящее время в них находятся 96 человек, в том числе 28 детей», – указывается в сообщении.

Напомним, утром на перегоне Куэнга – Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали из-за обильных дождей рухнул железнодорожный мост. Движение поездов было остановлено в обоих направлениях. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что восстановить первую ветку Транссиба планируется за 2-2,5 суток, вторую – примерно за пять, пишет ТАСС. Также сообщается, что глава государства поручил Кабмину в связи с аварией на Транссибе обеспечить людей всем необходимым для жизнедеятельности.

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

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