В Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост, подтоплены около 650 домов

По причине мощных ливней на перегоне Куэнга - Укурей Транссибирской железнодорожной магистрали рухнул железнодорожный мост.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкалью, ЧП произошло 23 июля 9:00 (3:00 мск).

«От оперативного дежурного ОАО РЖД получена информация о том, что на Транссибирской железнодорожной магистрали на перегоне Куэнга – Укурей, вблизи села Нижняя Куэнга Сретенского района Забайкальского края, в результате выпадения обильных осадков произошло обрушение железнодорожного моста. Погибших и пострадавших нет. Движение поездов остановлено в обоих направлениях», – указывается в сообщении.

На место выехала оперативная группа Сретенского пожарно-спасательного гарнизона и аварийно-восстановительные поезда РЖД.

Паводки в Забайкальском крае начались накануне, 22 июля. В настоящий момент изавестно о подтоплении порядка 650 домов в Чернышевском и Шилкинском районах. Смыто пять автомобильных мостов.