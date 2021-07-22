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Сайт "Ведомостей" упал под DDoS-атакой после публикации колонки Ивана Сафронова

Опубликовавший колонку Ивана Сафронова сайт "Ведомостей" перестал открываться. Статью включили в кремлевский дайджест

Фото: Агентство "Москва"

Иван Сафронов во время судебного заседания

Сайт газеты «Ведомости» перестал работать. При попытке открыть любой материал делового издания, включая главную страницу, выдается ошибка 502. В редакции заявили, что на них производится DDoS-атака. Это может быть связано со статьей Ивана Сафронова, которая, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, была включена в сегодняшний кремлевский дайджест.

В преддверии атаки на сайт газета опубликовала колонку бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово» в ожидании суда по делу о госизмене. Экс-военному обозревателю и нынешнему советнику главы «Роскосмоса», по всей видимости, вменяют передачу неких секретных сведений чешской разведке. Доступ ни к каким секретным данным журналист не имел, а конкретные обвинения не разглашаются, так как дело засекречено. Коллеги Сафронова уверены, что его преследуют за профессиональную журналистскую деятельность.

Директор по коммуникациям «Ведомостей» Гузель Хайретдинова сообщила «Медузе» (издание признано российскими властями «иностранным агентом»), что сайт подвергся DDoS-атаке и технические специалисты работают над восстановлением доступа к материалам. 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил ТАСС, что колонка Сафронова включена в дайджест прессы для первых лиц государства: «Поэтому у всех, кто получает эти дайджесты, есть возможность ознакомиться [со статьей]». При этом о конкретной реакции в Кремле Песков не сообщил.

Как уже писал Sobesednik.ru, в своей колонке Иван Сафронов в своей публикации уверяет, что не намерен идти на сделку со следствием. Он также описал методы работы ФСБ с подследственными по делам о госизмене, большинство из которых, как убежден журналист, возбуждаются из-за того, что находить шпионов в контрразведке должны, но по-настоящему выявить сотрудников нелегальной разведсети иностранного государства в России куда сложнее и для этого нужна большая удача, а фабриковать дела и подводить под них доказательства в закрытом суде не составляет проблем.

Напомним, что дело Ивана Сафронова дважды пытался комментировать президента России Владимир Путин, но его заявления расходились с официальными данными. На тот момент глава государства, судя по его ответам, не владел этой темой.

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