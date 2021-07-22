Главное к 23 июля: Аргентину кинули со "Спутником V", молодежь научат сидеть дома, ЕС не оценил наши репрессии

Власти Аргентины заявили, что находятся в «критическом» состоянии из-за того, что Россия не выполняет свои условия по поставке вакцины «Спутник V». Издание La Nacion опубликовало письмо советника президента Аргентины Сесилии Никколини, которое тот направил главе РФПИ Кириллу Дмитриеву:

«Мы всегда делали все возможное, чтобы обеспечить наибольший успех “Спутника V”, но вы оставляете нам очень мало вариантов, чтобы продолжать борьбу за вас и этот проект»,

— пишет он, угрожая разрывом контракта. Аргентина была одной из первых стран, куда «Спутник V» официально начали поставлять. Однако после того как власти всерьез начали проводить вакцинацию в России летом этого года, оказалось, что выполнить условия по контракту у них не получается, хотя многие граждане Аргентины уже привились одной дозой «Спутника V» и не могут привиться второй. Всего РФПИ задолжал Аргентине 18,7 млн доз вакцины.

МИД Евросоюза призвал Россию «прекратить неослабевающие репрессии против гражданского общества и независимых СМИ». В частности, речь идет о признании расследовательского издания «Проект» и правозащитной организации «Команда 29» «нежелательными организациями». ЕС требует от России отменить эти решения и прекратить эту практику:

«Это вызывает особую тревогу в преддверии сентябрьских выборов в Госдуму», — пишут дипломаты.

Главред «Важных историй» Роман Анин подаст в суд на Александра Ионова, который потребовал признать его и его издание «иностранными агентами». Ранее по требованию Ионова этот статус получила «Медуза»*. Анин утверждает, что Ионов говорит неправду о финансировании «Важных историй», также он сравнивает статус «иноагента» со статусом «врага народа», который был у его деда. Он уверен, что тот гордился бы им:

«Мой дед отсидел около 15 лет в советских лагерях как “враг народа” за то, что отказался подписывать коллективный донос на невиновного. Я горжусь тем, что мой дед был “врагом народа”», — пояснил Анин «Дождю».

Пользователь популярного портала для IT-специалистов «Хабр» обнаружил уязвимость в защите сайта «Умного голосования» Алексея Навального и сообщил об этом команде политика. «Дыра» в безопасности позволяла получить частичный доступ к адресам зарегистрировавшихся пользователей, но не к самой базе данных, уверяет команда Навального. Они оперативно устранили уязвимость и поблагодарили неравнодушного специалиста.

Следственный комитет обратился в СПбГУ с просьбой исследовать феномен участия молодежи в протестных акциях. Таким образом СК надеется понять, почему же молодые люди выходят на улицы, несмотря на запреты, и как их отговорить. Концепцию они называют «рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», пояснил ТАСС зампред СК Александр Клаус.

Экс-журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов из СИЗО написал колонку о делах по госизмене, в одном из которых обвиняют его самого. Он заверил, что не пойдет на сделку со следствием, а также указал на причину развития десятков шпионских дел в год — потребность разоблачать шпионов у следователей есть, а возможностей делать это в реальности, а не только на бумаге — нет.

«У меня нет сомнений, что в нашей стране работают самые настоящие разведчики — как под дипломатическим прикрытием, так и нелегалы, — пишет Сафронов, отмечая, что первые обладают дипстатусом, а вторых поймать чрезвычайно трудно. — Проще брать своих, чтобы другие боялись. Но только боятся не чужие, а свои».

Продолжаются лесные пожары в Якутии. Сейчас там бушует более 230 разных пожаров, а их число за сутки выросло на десятки, пишет «Интерфакс». Как пишет CNN, из-за силы пожаров в России и ветров, дым уже распространился на американский штат Аляска.

*«Медуза» признана российскими властями «иностранным агентом».