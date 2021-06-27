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"Расследований меньше не станет": Юрлицо "Проекта" закроется, но работа продолжится

"Проект" ликвидирует юрлицо в США, которое признано "нежелательной организацией". Сама же работа издания продолжится

Фото: Facebook

Расследовательское издание «Проект» объявило о ликвидации зарегистрированного в США юрлица Project Media, Inc., которое накануне было объявлено российскими властями «нежелательной организацией». Это позволит журналистам не попасть под действие уголовного законодательства за сотрудничество с ней и продолжать работу в новом формате — как именно, ещё неизвестно.

«Мы как журналисты продолжаем верить в то, что наша работа важна и нужна нашей родине (...) Пока можем сказать главное: расследований меньше не станет. И еще раз благодарим всех за поддержку. Журналистика — не преступление!» — говорится в сообщении издания в соцсетях.

Ранее в Telegram-канале адвоката «Команды 29» Ивана Павлова его коллеги разместили его разъяснения (сам Павлов не может пользоваться интернетом по решению суда). В них юрист указывал, что за дальнейшее сотрудничество с Project Media журналистам «Проекта» может грозить административная либо уголовная ответственность: «Прекратив какие-либо отношения с НПО “Проект “Медиа”, издание “Проект” сможет продолжить свою работу», — полагает адвокат. Впрочем, он оговаривается, что «с точки зрения неоднозначной правоприменительной практики нельзя утверждать, что всё будет происходить так, как это должно быть по закону».

Напомним, что отдельные журналисты «Проекта» накануне также были признаны «иностранными агентами», что также может нести риски наказания в случае невыполнения условий обязательной маркировки.

Рубрика: Общество

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