"Говоришь правду – нежелательная организация": Журналисты Новосибирска вышли на пикеты

В Новосибирске несколько журналистов вышли в центр города с одиночными пикетами в поддержку коллег, объявленных «иностранными агентами» и издания «Проект», внесенного в список «нежелательных организаций». Они считают, что действия властей в последнее время направлены на искоренение журналистики как профессии в России. По данным Znak.com, серии одиночных пикетов в защиту СМИ должны пройти также в Екатеринбурге, Санк-Петербурге и в Москве.

«Мы видим тенденцию на закрытие независимых СМИ. СМИ должны существовать разные, даже если это кого-то не устраивает. Профессия журналиста в России находится под очень сильным давлением. Мест, где можно работать, становится все меньше. Профессия не должна уничтожаться», — говорит изданию «Тайга.Инфо» бывшая журналистка НГС Дарья Януш, которая вместе с коллегами пришла на площадь Ленина. В её руках плакат с надписью «У журналистов отобрали профессию».

Некоторые участники акции обращают отдельное внимание на признание «иностранным агентом» местного журналиста, лауреата «Редколлегии» Петра Маняхина. Вместе с ним Минюст накануне объявил «иноагентам» и восемь других сотрудников СМИ. В частности, журналистка «Тайга.Инфо» и «Таких дел» Рита Логинова сетует, что лично работала с Маняхиным, а учитывая тенденцию к давлению на СМИ, «с каждым годом все затруднительнее» работать журналистом. За Маняхина вступается и молодой кинодокументалист Олег Циплаков, который признается, что репортер был для него ориентиром в профессии ещё со студенческой скамьи.

Маша Вьюн из издания НГС также пришла с плакатом на центральную площадь Новосибирска, но она решила высказаться в поддержку издания «Проект», которое накануне было признано «нежелательной организацией». «Говоришь правду — нежелательная организация», написала журналистка на листе бумаги. Она уверена, что действия Минюста в данном случае — прямая цензура и люди должны знать об этом: «Пока есть журналисты, у общества есть шанс на спасение».