Издание "Проект" признали нежелательной организацией, а еще 8 журналистов стали иноагентами

Издание «Проект» пополнило список нежелательных организаций, передает Sota. Восемь журналистов из редакции издания внесены в реестр СМИ-иноагетов. Среди них главред «Проекта» Роман Баданин и главред «Открытых медиа» Юлия Ярош.

Одной из формальных причин для признания «Проекта» нежелательной организацией стало то, что издание получило 240 тысяч долларов от «Европейского фонда за демократию» (был признан нежелательной организацией в 2020 году). Об этом ранее сообщал телеканал RT.

Отмечается, что сами журналисты узнали о своем новом статусе из сообщений СМИ. Теперь в списке физлиц-СМИ-иноагентов 13 человек.

Также стало известно, что НКО-иноагентом был признан Институт права и публичной политики.