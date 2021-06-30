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"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"

Из-за давления "Роскомнадзора" и прокуратуры "Команда 29" объявила о своем закрытии

"Наши власти сделали все чтобы криминализировать деятельность и даже само название Команда 29, - сообщил телеграм-канал адвоката Ивана Павлова. -- Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении".


Но Команда 29 никогда не была формальной организацией, она всегда была коллективом единомышленников. И главным в ней были люди: и сами участники Команды, и все, кто её поддерживал и симпатизировал ей, и журналисты с правозащитниками, которые работали с нами бок о бок. Поэтому главное сейчас - сохранить людей, ведь люди важнее всего, люди - это мысли, поступки, ценности и устремления. Будут люди - значит будут и новые идеи и новые проекты.

Как говорится в сообщении, каждый из бывших участников К29 продолжит свою деятельность в личном качестве. Пост заканчивается словами: "Нам не привыкать начинать все с чистого листа".

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