"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"
Из-за давления "Роскомнадзора" и прокуратуры "Команда 29" объявила о своем закрытии
"Наши власти сделали все чтобы криминализировать деятельность и даже само название Команда 29, - сообщил телеграм-канал адвоката Ивана Павлова. -- Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении".
Как говорится в сообщении, каждый из бывших участников К29 продолжит свою деятельность в личном качестве. Пост заканчивается словами: "Нам не привыкать начинать все с чистого листа".
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Рубрика: Политика