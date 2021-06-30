"Нам не привыкать начинать все с чистого листа": адвокат Иван Павлов о закрытии "Команды 29"

"Наши власти сделали все чтобы криминализировать деятельность и даже само название Команда 29, - сообщил телеграм-канал адвоката Ивана Павлова. -- Это своеобразное признание эффективности нашей работы и комплимент от наших процессуальных оппонентов, которые не первый раз были замечены в неспортивном поведении".



