Журналист Иван Сафронов: год со дня ареста

В Москве, в Сахаровском центре, проходит пресс-конференция "Команды 29", посвящённая годовщине ареста журналиста Ивана Сафронова, которому накануне продлили арест на 3 месяца.

Адвокаты сообщают, что их подзащитный, обвиняемый в шпионаже, держится и не собирается свидетельствовать против себя и своих близких.

Директор “Левада-центра”* Денис Волков презентовал на пресс-конференции исследование об отношении к “делу Сафронова”, преследованиям других журналистов и свободе слова в России.

Наиболее серьезными проблемами профессии журналиста в России респонденты считают прямую цензуру в большинстве российских СМИ, вмешательство государства и собственников в редакционную политику изданий, низкие заработки и недостаток финансирования, а также различного рода давление на журналистов в связи с их профессиональной деятельностью. Более четверти опрошенных говорили о проблеме профессионального выгорания и самоцензуре, опасениях говорить и писать то, что думаешь.

Подавляющее большинство опрошенных журналистов сходятся во мнении, что риски попасть под уголовное преследование по статье 275 УК РФ “Государственная измена” за последние годы выросли, из них 62% считают, что “риски выросли существенно”. Более трети опрошенных (38%) считают, что риски попасть под уголовное преследование по этой статье высокие для них лично; прежде всего так считают журналисты, которые специализируются на расследованиях.

-Сафронов остаётся журналистом даже в за стенках Лефортово. Его источником сейчас являются только сокамерники, Адвокаты и тюремщики. И в этих условиях он смог провести расследование, которое мы представим в ближайшее время, -

сообщил адвокат Иван Павлов. - Дело Сафронова беспрецедентно. По уровню туманности обвинения: так обвинение не формулируется, это недостойно того, чтобы вообще быть оформленным на бумаге. По сокрытию обстоятельств и документов, которые могли бы пролить свет и защите, и суду на обоснованность подозрений и обвинений. По уровню дезинформации высшего руководства страны, в чём вы сами могли убедиться, когда президенту Путину приходилось дважды выдавать в эфир несоответствующие утверждение по делу Ивана Сафронова. По уровню давления на защиту, на адвокатов. В отношении всех защитников Ивана Сафронова были инспирированы дисциплинарные производства, которые благополучно закончились в адвокатских палатах, отказавшихся привлекать нас к ответственности. В отношении меня возбуждено дело по 310 статье: меня обвиняют обвиняют в разглашении материалов дела.

Адвокаты рассказывают, что по делу Ивана им известно не многим больше, чем всем остальным. До сих пор.

-На момент начала дела на столе у следователя лежало 7 или 8 томов оперативно-следственных материалов, - рассказал Иван Павлов. - Нам с подзащитным очень повезло. Иван не такой человек, чтобы сломаться.

Следователь по делу Сафронова Чабан постоянно повторяет, что расследование по делу Сафронова закончится в ближайшее время, однако "Команда 29" уверена, что оно завершится не ранее, чем через 1,5 года после ареста Сафронова.

Адвокаты уверены, что следствие пытается переквалифицировать журналистскую деятельность Сафронова на шпионскую. Любое его действие трактуется как сбор секретной информации. Именно этим сейчас занимается следствие.

-Если у журналиста есть хоть один контакт за рубежом, он представляет интерес для спецслужб в части привлечения его по 275 ст. УК ("государственная измена"), - уверен адвокат Павлов.

Адвокаты "Команды 29" не могут дать прогноз, сколько времени Сафронов пробудет под стражей. "В ближайшей перспективе все будет очень плохо, зато в отдалённо все будет хорошо", - пошутил напоследок Иван Павлов.

*Левада Центр принудительно признан иноагентом