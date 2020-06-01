"Расчленинград" пытаются лишить славы. СК говорит, так убивают и в других регионах

Зампред Следственного комитета Александр Клаус заявил, что не только в Санкт-Петербурге жители убивают друг друга, впоследствии расчленяя чтобы избавиться от улик. Он считает, что славу города, для которого характерны именно такие преступления, Питер приобрел незаслуженно.

«Нельзя утверждать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно этого города. Подобные убийства совершаются и в других регионах страны», — объясняет генерал-лейтенант юстиции.

Г-н Клаус также напомнил ТАСС, что шутки про постоянные расчлененки в Петербурге пошли после двух громких убийств: рэпера Картрайта и аспирантки, застреленной историком Соколовым, который состоял с ней в отношениях.

Представитель Следственного комитета полагает, что, «несмотря на определенную жестокость», убийства с расчленением тела жертвы все же характеризуют именно желание эффективно избавиться от доказательств вины.

По данным СК, ни одного подобного преступления с начала 2021 года в Санкт-Петербурге не зафиксировано.

Ранее сегодня Sobesednik.ru уже обращал внимание на другое нехарактерное для СК действие, о котором также сообщил зампред ведомства Клаус: следователи обратились в СПбГУ, чтобы разобраться в природе участия молодежи в протестных акциях. По их задумке, в результате исследования должны быть выработаны «рекомендации по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях».