Историк Соколов получил 12,5 лет строго режима. Прокуратура просила для него 15 лет

В Петербурге судья Юлия Максименко зачитала приговор историку Олегу Соколову, который ранее был признан виновным в жестоком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия.

Соколову назначены 12,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, пишет «Фонтанка». Прокуратура просила для доцента 15 лет заключения.

Смягчающими обстоятельствами при назначении наказания стали возраст мужчины (ему 64 года), наличие двух несовершеннолетних детей, имеющиеся диагнозы, положительные характеристики, а также якобы вклад в науку и длительное нахождение в психотравмирующей ситуации.

Как отягчающее обстоятельство было признано убийство с помощью оружия. Доцент выстрелил в голову аспирантки, когда та спала.

Напомним, убийство произошло 8 ноября прошлого года. Соколов сначала убил, а после расчленил девушку и пытался частями утопить ее труп в реке Мойке.