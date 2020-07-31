Супруге погибшего в Петербурге Энди Картрайта предъявлено обвинение в убийстве

СК предъявил обвинение в убийстве рэпера Энди Картрайта, останки тела которого были найдены в Петербурге, его жене.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне, 30 июля, женщина была задержана после того, как в квартире на Невском проспекте были обнаружены пакеты с фрагментами тела ее мужа. Сама обвиняемая заявила, что Картрайт (настоящее имя – Александр Юшко) умер четыре дня назад, а его тело она расчленила тело из-за того, что хотела скрыть его зависимость от наркотиков.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). По данным СК, обвиняемая «не позднее 29 июля» в ходе конфликта, «внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу», а чтобы скрыть следы преступления расчленила тело «с целью последующего уничтожения».

В настоящий момент выясняются обстоятельства трагедии, назначен ряд судебных экспертиз, идет расследование.