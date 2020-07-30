В Петербурге нашли останки расчлененного рэпера, задержана 36-летняя женщина

В квартире в Петербурге обнаружено расчлененное тело, предположительно, принадлежащее украинскому хип-хоп исполнителю.

Упакованные в пакеты останки мужчины были найдены в холодильнике, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По предварительной версии, погибшим является Энди Картрайт (Александр Юшко) – украинский хип-хоп исполнитель, баттл-рэпер, резидент петербургской площадки Versus Battle.

Как пишет «Фонтанка», накануне, 29 июля, в полицию позвонил адвокат 36-летней супруги музыканта. По версии женщины, четыре дня назад рэпер скончался от передозировки, после чего она решила спрятать тело, поскольку не хотела для него бесславной смерти. Она расчленила труп, однако не смогла придумать, что делать с ним дальше.

Женщина задержана, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен. Из квартиры в доме на Невском проспекте изъяли нож, молоток, ножовку, таз и разделочную доску.