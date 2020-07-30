"Отличный день, чтобы убивать": расчлененный рэпер Картрайт предсказал свою смерть

Пугающе-пророчески выглядят Instagram-посты расчлененного рэпера Энди Картрайта (по паспорту Александра Юшко).

Самый последний, датированный тремя днями назад, демонстрирует татуировку с изображением катафалка и надписью «Будет маловат».

Фото: Instagram

Двумя годами ранее Энди сначала выкладывает свое фото со спины и подписывает «Отличный день, чтобы убивать», а затем позирует рядом с имитацией трупа в черном пакете.

В очень похожие пакеты были разложены части тела рэпера, найденные при обыске в его квартире на Невском проспекте.

Фото: Instagram

По данным Телеграм-канала «Mash на Мойке», рэпера могла расчленить его жена Марина. Умер он четыре дня назад от передозировки наркотиков, и супруга не захотела, чтобы все узнали, что Энди наркоман, не хотела «омрачать его память». Она распределила тело по пакетам, но не придумала, что с ними делать. Поэтому позвонила адвокату, который связался с полицией.

Фото: Instagram

Интересно, что последний пост в Instagram рэпера был опубликован уже после смерти Энди. «В новостях написано что 4 дня назад умер, этот пост – 3 дня назад. Это фото жена постила или сфоткала уже умершего?» – поинтересовался пользователь snwsoul.

36-летняя женщина сейчас задержана для дачи показаний, она выражает готовность повторить свою версию на полиграфе. Вопрос о возбуждении уголовного дела еще не решен. Если ее слова подтвердят судмедэксперты, то дело будет возбуждено по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших»). Из квартиры, где произошла трагедия, уже были изъяты вещдоки: разделочная доска, ножовка, таз.

Пара прожила вместе несколько лет, у них остался совместный ребенок.

Фото: Instagram

Александр Юшко родом из украинского города Нежин, известен как украинский андеграундный рэп-исполнитель, на счету которого – несколько альбомов и участие в Versus Battle.

Расчлененка, похоже, стала трендом в Санкт-Петербурге. Моду задал доцент СПБГУ Олег Соколов, который подозревается в расчленении тела своей студентки. Он был задержан при попытке утопить части тела в Мойке.

За три дня до трагедии с рэпером сообщалось, в Санкт-Петербурге в районе проспекта Художников было найдено расчлененное тело 24-летней девушки, с которой жестоко расправился собственный супруг. Пара разводилась и эмоционально решала, с кем останется ребенок.