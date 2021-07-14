«Ефремов не мог забеременеть, а она сможет»: в сети просят суд не менять меру пресечения Башкировой

Казалось бы, истерия вокруг 18-летней Валерии Башкировой, сбившей днем 16 июля в Москве на улице Авиаторов на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет (старшие двое впоследствии скончались в больнице, а младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой) начала утихать после того, как 19 июля суд решил арестовать ее на два месяца.

Напомним, Башкирову обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но первоначально ее отправили под домашний арест, чем вызвали волну негодования у населения.

Но защита девушки решила обжаловать её арест, об этом сообщила пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева.

«В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она.

Такие действия родных и адвокатов явно не понравились людям в соцсетях. Во-первых, потому что они и так в бешенстве от содеянного, ведь каждый всегда примеряет подобные вещи на себя. А, во-вторых, потому что большинство прекрасно понимают, что попробует сделать Башкирова, если окажется дома. Об этом и пишут в комментариях.

«Закон и эмоции - понятия несовместимые. Представьте, что суд назначит ей наказание, не связанное с ограничением свободы. Тогда за весь срок, проведенный в СИЗО, она еще и компенсацию отсудит у государства. Кроме того, на все это надо смотреть еще и с общевоспитательной точки зрения. Как поступит следующий подобный нарушитель ДТП, видя, что еще до суда предшественницу в СИЗО закатали? Правильно, скорее всего, скроется с места ДТП. А мог бы вызвать скорую и спасти чью-то жизнь. Но народ за эмоциями дальше своего носа не видит ничего», - высказал точку зрения читатель, но ему тут же возразили множеством голосов.