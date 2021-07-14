«Ефремов не мог забеременеть, а она сможет»: в сети просят суд не менять меру пресечения Башкировой
Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, двоих их них насмерть, все же хочет добиться домашнего ареста на время следствия
Казалось бы, истерия вокруг 18-летней Валерии Башкировой, сбившей днем 16 июля в Москве на улице Авиаторов на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет (старшие двое впоследствии скончались в больнице, а младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой) начала утихать после того, как 19 июля суд решил арестовать ее на два месяца.
Напомним, Башкирову обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но первоначально ее отправили под домашний арест, чем вызвали волну негодования у населения.
Но защита девушки решила обжаловать её арест, об этом сообщила пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева.
«В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она.
Такие действия родных и адвокатов явно не понравились людям в соцсетях. Во-первых, потому что они и так в бешенстве от содеянного, ведь каждый всегда примеряет подобные вещи на себя. А, во-вторых, потому что большинство прекрасно понимают, что попробует сделать Башкирова, если окажется дома. Об этом и пишут в комментариях.
«Закон и эмоции - понятия несовместимые. Представьте, что суд назначит ей наказание, не связанное с ограничением свободы. Тогда за весь срок, проведенный в СИЗО, она еще и компенсацию отсудит у государства. Кроме того, на все это надо смотреть еще и с общевоспитательной точки зрения. Как поступит следующий подобный нарушитель ДТП, видя, что еще до суда предшественницу в СИЗО закатали? Правильно, скорее всего, скроется с места ДТП. А мог бы вызвать скорую и спасти чью-то жизнь. Но народ за эмоциями дальше своего носа не видит ничего», - высказал точку зрения читатель, но ему тут же возразили множеством голосов.
«Да, плоховато вы знакомы с ухищрениями девах в попытках облегчения своей судьбы», - написали ему.
«Конечно, зря девочку арестовали, нужно было ей ещё талонов на усиленное питание выдать за убийство двух детей», - вторит следующий комментатор.
«Вообще таких, которых солнце слепит сбоку и сзади, которые никогда не садятся за руль пьяными и особенно тех, кто вообще на заднем сиденье сидел, надо сажать на время следствия в какой-нибудь престижный санаторий - они ведь не виноваты! Это обстоятельства! С каждым может случиться, а сегодня с ними», - иронизирует житель столицы.
«Люди, дома она может забеременеть, получить отсрочку приговора и свалить из страны! Именно поэтому и должен быть АРЕСТ!!!» - объясняет юрист.
«Да, Ефремов забеременеть не мог. А эта может!» - вторит ему доктор.
«Если ее отправят под домашний арест, то с вероятностью в 99,9 % она до суда забеременеет (если не уже - в те два дня, что была еще дома), и тем самым избежит наказания за убийство двух братьев-малышей. У нее сейчас никакого раскаяния нет, а если избежит, то через год вообще забудет. И убийца будет наслаждаться жизнью дальше», - считает петербуржец.
«Чтобы у вас не было сомнений в правильности выбора меры пресечения - в сети уже гуляет достаточно ее фотографий за рулем с камер, где она то болтает по телефону, то тыкает в него, практически не держа руль ничем. Ей на свободе делать нечего: сознательно за рулем вести себя так - это равносильно умышленному убийству, что она и совершила...», - разъясняет читатель.
«Если бы она посидела хотя бы до 16 сентября в изоляторе, то будьте уверены больше никогда за руль не сядет», - предполагает россиянин.
«А адвоката за ТАКУЮ апелляционную жалобу рядом с ней надо на шконку пристроить», - считает неравнодушная мать.
«Ну не стыда, ни совести у людей нет, что ж такое происходит то? Как обжаловать? Сидели бы и не рыпались, защиту продумывали на суде!» - удивлен действиями родителей и адвокатов читатель.
Теги: #Башкирова, #ДТП
Рубрика: Общество