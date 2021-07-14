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«Ефремов не мог забеременеть, а она сможет»: в сети просят суд не менять меру пресечения Башкировой

Девушка, сбившая трех детей на пешеходном переходе, двоих их них насмерть, все же хочет добиться домашнего ареста на время следствия

Фото: mskagency

Казалось бы, истерия вокруг 18-летней Валерии Башкировой, сбившей днем 16 июля в Москве на улице Авиаторов на пешеходном переходе троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет (старшие двое впоследствии скончались в больнице, а младший госпитализирован с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой) начала утихать после того, как 19 июля суд решил арестовать ее на два месяца.

Напомним, Башкирову обвиняют по ч. 5 ст. 264 УК РФ («нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), но первоначально ее отправили под домашний арест, чем вызвали волну негодования у населения.

Но защита девушки решила обжаловать её арест, об этом сообщила пресс-секретарь Тверского райсуда Ольга Бондарева.

«В суд поступила апелляционная жалоба от адвоката Башкировой на избранную ей меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказала она.

Такие действия родных и адвокатов явно не понравились людям в соцсетях. Во-первых, потому что они и так в бешенстве от содеянного, ведь каждый всегда примеряет подобные вещи на себя. А, во-вторых, потому что большинство прекрасно понимают, что попробует сделать Башкирова, если окажется дома. Об этом и пишут в комментариях.

«Закон и эмоции - понятия несовместимые. Представьте, что суд назначит ей наказание, не связанное с ограничением свободы. Тогда за весь срок, проведенный в СИЗО, она еще и компенсацию отсудит у государства. Кроме того, на все это надо смотреть еще и с общевоспитательной точки зрения. Как поступит следующий подобный нарушитель ДТП, видя, что еще до суда предшественницу в СИЗО закатали? Правильно, скорее всего, скроется с места ДТП. А мог бы вызвать скорую и спасти чью-то жизнь. Но народ за эмоциями дальше своего носа не видит ничего», - высказал точку зрения читатель, но ему тут же возразили множеством голосов.

«За убийство в пьяном виде – домашний арест?! Вы серьезно?!»: в сети возмущены решением суда по Башкировой

«Да, плоховато вы знакомы с ухищрениями девах в попытках облегчения своей судьбы», - написали ему.

«Конечно, зря девочку арестовали, нужно было ей ещё талонов на усиленное питание выдать за убийство двух детей», - вторит следующий комментатор.

«Вообще таких, которых солнце слепит сбоку и сзади, которые никогда не садятся за руль пьяными и особенно тех, кто вообще на заднем сиденье сидел, надо сажать на время следствия в какой-нибудь престижный санаторий - они ведь не виноваты! Это обстоятельства! С каждым может случиться, а сегодня с ними», - иронизирует житель столицы.

«Люди, дома она может забеременеть, получить отсрочку приговора и свалить из страны! Именно поэтому и должен быть АРЕСТ!!!» - объясняет юрист.

 «Да, Ефремов забеременеть не мог. А эта может!» - вторит ему доктор.

«Если ее отправят под домашний арест, то с вероятностью в 99,9 % она до суда забеременеет (если не уже - в те два дня, что была еще дома), и тем самым избежит наказания за убийство двух братьев-малышей. У нее сейчас никакого раскаяния нет, а если избежит, то через год вообще забудет. И убийца будет наслаждаться жизнью дальше», - считает петербуржец.

«Чтобы у вас не было сомнений в правильности выбора меры пресечения - в сети уже гуляет достаточно ее фотографий за рулем с камер, где она то болтает по телефону, то тыкает в него, практически не держа руль ничем. Ей на свободе делать нечего: сознательно за рулем вести себя так - это равносильно умышленному убийству, что она и совершила...», - разъясняет читатель.

«Если бы она посидела хотя бы до 16 сентября в изоляторе, то будьте уверены больше никогда за руль не сядет», - предполагает россиянин.

«А адвоката за ТАКУЮ апелляционную жалобу рядом с ней надо на шконку пристроить», - считает неравнодушная мать.

«Ну не стыда, ни совести у людей нет, что ж такое происходит то? Как обжаловать? Сидели бы и не рыпались, защиту продумывали на суде!» - удивлен действиями родителей и адвокатов читатель.
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