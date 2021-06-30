«За убийство в пьяном виде – домашний арест?! Вы серьезно?!»: в сети возмущены решением суда по Башкировой

18-летняя водитель «Мазды» Валерия Башкирова, сбившая на пешеходном переходе троих детей, один из которых скончался в больнице, пока что отделывается «легким испугом». Суд, как минимум до 15 сентября, отправил ее лишь под домашний арест.

«Никулинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия», - сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Авария произошла в пятницу на улице Авиаторов в Москве. В ней пострадали мальчики в возрасте пяти и четырех лет, еще одному - девять месяцев, он был в коляске. В момент ДТП они находились вместе с двумя взрослыми. Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице - он получил перелом основания черепа. А средний умер в субботу вечером также в больнице. При этом Башкирова получила водительское удостоверение в 2020 году, и, по некоторой информации уже имела восемь неоплаченных штрафов. Более того, по предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.

Башкировой предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В сети возмущены такой «лайтовой» мерой пресечения к человеку, убившей детей, да еще, скорее всего, и в пьяном виде.

«Пьяная, а ей вменяют «по неосторожности»? Да они там что, совсем с ума сошли?», - звучит крик души от россиянки.

«А где у нас в УК написано, что убийц детей домой отпускают до суда?», - задает риторический вопрос читатель.

«Это сюр какой-то, пьяная за рулем, сбитые дети на ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ и домашний арест...», - в шоке молодая мама.

«Она сбила троих детей, есть умершие. И прокуратура ТРЕБУЕТ для неё домашний арест?! Прокуратура уже куплена?! Какой домашний арест за такое?!», - буквально в гневе москвич.

«Вот если бы Соболь сбила, сидела бы уже как родная лет на 20. А тут… Это самка даже не остановилась сразу, только через 15-20 метров», - в шоке россиянин.

«Не сбила, а убила двух детей... «Наш суд - самый гуманный суд в мире». Ну, действительно, она же неполитическая…», - раздражает политика двойных стандартов власти петербуржца.

«Такие сообщения должны вызывать праведный гнев во всем цивилизованном обществе. Жила семья, имела детей, спокойно шли по пешеходному переходу, и вдруг пьяная мажорка убила двух детей, а третий в больнице, и может остаться инвалидом. Защищать подобную убийцу на колесах нельзя. Ефремова осудили, невзирая на его заслуги и регалии, и эта должна получить не меньший, а больший срок. И не под домашним арестом пребывать, а в камере», - требует читатель.



