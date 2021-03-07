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Телефоны журналиста The Insider провернули трюк с исчезновением во время опроса на границе

Политика
10:55, 07 марта 2021

Телефоны журналиста The Insider провернули трюк с исчезновением во время опроса на границе
Роман Доброхотов // Скриншот из Youtube
Роман Доброхотов // Скриншот из Youtube

Журналист издания The Insider Роман Доброхотов, участвовавший в расследовании об отравлении Алексея Навального, сообщил о возможной попытке спецслужб дублировать его телефоны во время прохождения погранконтроля в аэропорту Шереметьево. Его попросили выложить телефон и отвели в другое помещение — пока задавали «абсурдные» вопросы, девайс испарился, а через полчаса вернулся обратно.

«20 минут задавали абсурдные вопросы о том, как в Австрии проходит локдаун. Больше ничего не спрашивали. Так что очевидно, что единственная причина задержания — попытка получить доступ к телефонам», — написал он в своем твиттере. Вскоре его выпустили, и он успешно покинул аэропорт.

На вопрос, на каком основании устройства были изъяты, Доброхотов уточнил, что не отдавал их, телефоны забрали, пока он не имел возможности за ними следить. Сначала работники аэропорта сказали ему оставить девайсы на столе, потому что якобы внутрь комнаты для опросов их проносить нельзя, а потом они пропали:

«Через пять минут я вдруг говорю, хочу выйти посмотреть, где мой телефон. Выходим — а телефонов нет! И погранец такой: ваще не знаю в чем дело, ща будем выяснять. И полчаса не приносили».

Ранее главный редактор расследовательского СМИ Baza Никита Могутин рассказывал, что телефоны их журналистов не раз с различной степенью успеха пытались взламывать. В частности, был взломан телефон их продюсера Мяйле Мачюлите. Позднее её задержали из-за того, что полицейские могли передать ей сведения о рейсе, которым летел Алексей Навальный во время отравления. Во время допроса следователи СК оперировали данными с её мобильного. При этом ни она, ни Baza к расследованию Bellingcat и The Insider об отравлении Навального отношения не имели.

Теги: #Шпионаж #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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