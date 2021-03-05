СК использовал на допросе данные, из взломанного телефона журналистки "Базы"

Главный редактор издания Baza Никита Могутин рассказал подробности допроса их сотрудницы Мяйле Мачюлите, которая, как он поясняет «Медузе», занимается продюсированием информационных поводов в Санкт-Петербурге.

Напомним, что она была задержана силовиками в связи с делом об утечке сведений о перелетах Алексея Навального. После этого на одного из полицейских было возбуждено дело о превышении должностных полномочий за то, что он якобы слил данные о рейсе политика.

Могутин пояснил, что издание намерено жаловаться на все нарушения процессуальных норм, в частности, что Мачюлите несколько часов опрашивали без адвоката. Журналист объяснил, что его коллеге «дали подписать документ, который следователь назвал “Подпиской о неразглашении”». Также он заявил, что во время допроса следователи Следственного комитета свободно оперировали информацией о контактах журналистки, полученных с помощью взлома и копирования её телефона в декабре, когда она была в коме из-за случайной травмы.

На каком основании сотрудники правоохранительных органов взламывали телефон журналистки или каким образом они получили доступ к её приватным перепискам, не уточняется.

«Вся информация к моменту встречи Мяйле со следователями уже была ими досконально изучена», — поясняет Могутин, отмечая, что на устройства их журналистов регулярно пытаются взломать неизвестные.

Само задержание Мачюлите главред «Базы» объясняет активностью органов из-за расследования по отравлению Навального, которое «поставило на уши все российские спецслужбы»: «ФСБ ищет тех, кто мог участвовать в разработке Bellingcat и дергает за все ниточки, которые могут привести их к исполнителям [сливов]». При этом он оговаривается, что данные, о которых идет речь в их случае, никак не связаны с расследованием Bellingcat и Insider, а проходят независимо от них.

«Они внезапно обнаружили, что журналисты могут использовать те же самые методы, что и они сами, пользоваться теми же самыми базами и доступами. Искать тех, через кого пробивались эти материалы в даркнете, тяжко и долго, а результат работы показать надо. Вот они и цепляются сейчас за все подряд», — объясняет Могутин.