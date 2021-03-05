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СК использовал на допросе данные, из взломанного телефона журналистки "Базы"

Политика
10:24, 05 марта 2021

СК использовал на допросе данные, из взломанного телефона журналистки "Базы"
Никита Могутин // Скриншот из Youtube
Никита Могутин // Скриншот из Youtube

Главный редактор издания Baza Никита Могутин рассказал подробности допроса их сотрудницы Мяйле Мачюлите, которая, как он поясняет «Медузе», занимается продюсированием информационных поводов в Санкт-Петербурге. 

Напомним, что она была задержана силовиками в связи с делом об утечке сведений о перелетах Алексея Навального. После этого на одного из полицейских было возбуждено дело о превышении должностных полномочий за то, что он якобы слил данные о рейсе политика.

Могутин пояснил, что издание намерено жаловаться на все нарушения процессуальных норм, в частности, что Мачюлите несколько часов опрашивали без адвоката. Журналист объяснил, что его коллеге «дали подписать документ, который следователь назвал “Подпиской о неразглашении”». Также он заявил, что во время допроса следователи Следственного комитета свободно оперировали информацией о контактах журналистки, полученных с помощью взлома и копирования её телефона в декабре, когда она была в коме из-за случайной травмы.

На каком основании сотрудники правоохранительных органов взламывали телефон журналистки или каким образом они получили доступ к её приватным перепискам, не уточняется. 

«Вся информация к моменту встречи Мяйле со следователями уже была ими досконально изучена», — поясняет Могутин, отмечая, что на устройства их журналистов регулярно пытаются взломать неизвестные.

Само задержание Мачюлите главред «Базы» объясняет активностью органов из-за расследования по отравлению Навального, которое «поставило на уши все российские спецслужбы»: «ФСБ ищет тех, кто мог участвовать в разработке Bellingcat и дергает за все ниточки, которые могут привести их к исполнителям [сливов]». При этом он оговаривается, что данные, о которых идет речь в их случае, никак не связаны с расследованием Bellingcat и Insider, а проходят независимо от них.

«Они внезапно обнаружили, что журналисты могут использовать те же самые методы, что и они сами, пользоваться теми же самыми базами и доступами. Искать тех, через кого пробивались эти материалы в даркнете, тяжко и долго, а результат работы показать надо. Вот они и цепляются сейчас за все подряд», — объясняет Могутин.

Теги: #Навальный #Отравление Навального

Рубрика: Политика

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