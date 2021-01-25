Подверженными клевете "индивидуально неопределенными лицами" оказалось ГРУ

В России появился один из первых случаев применения новой редакции закона о клевете после дополнений единоросса Дмитрия Вяткина, которого поддержали Госдума и президент Владимир Путин. На шеф-редактора The Insider Романа Доброхотова пожаловались о клевете «в адрес индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ». До принятия закона, предусматривающего такую формулировку, многие юристы признавались, что не понимают значения этих слов и не могли объяснить, к кому она может быть применена. Не могли этого сделать и в Госдуме.

Также в жалобе, которую подала в Следственный комитет адвокат Сталина Гуревич, значится гражданин Нидерландов Макс ван дер Верфф. Как обращает внимание Znak.com, жалобщица просит СК возбудить уголовное дело о клевете из-за твита Доброхотова, в котором говорилось, что «ГРУ проплатило голландского журналиста», а также, «что они через него сознательно продвигали дезу про истребитель, от которой даже в Минобороны официально публично отказались». Кроме того, к сообщению прикреплена ссылка на статью The Insider на эту тему.

«Доброхотову доподлинно известно о том, что сотрудники ГРУ Минобороны РФ не оплачивают услуги иностранных журналистов, что Макс ван дер Верфф не получал денег от ГРУ Минобороны РФ, не действовал по их указанию и не распространял дезинформацию в интересах РФ. Таким образом, Доборохотов умышленно, имея цель опорочить деятельность ГРУ Минобороны РФ в глазах западных партнеров, распространил клевету в адрес индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников ГРУ Минобороны РФ и гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа», — утверждает Гуревич.

Сам Доброхотов поясняет, что не успел ознакомиться с заявлением, а в твите ничего о ван дер Верффе не писал. Претензии же к статье в The Insider он считает в данном контексте несостоятельными: «Статья в The Insider была редакционная, а редакция находится в Латвии, поэтому подавать иск в России они не могут», — пояснил журналист.