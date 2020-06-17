Бастрыкин требует проверить спектакль с Ахеджаковой на предмет оскорбления ветеранов

К противникам постановки «Первый хлеб» в театре «Современник» примкнул и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Ранее спектакль с участием Лии Ахеджаковой угрожали сорвать активисты организаций SERB, а «Офицеры России» публично выступали против театрального произведения.

Теперь спектакль будут проверять на предмет оскорбления чувств ветеранов.

«Вопросы защиты прав ветеранов, а также памяти поколения Великой Отечественной войны являются важной составляющей деятельности СК. В этой связи Следственный комитет оперативно реагирует на конкретные факты оскорбления памяти защитников Отечества, что нарушает действующее законодательство», – говорится в заявлении СКР, которое публикует Sota.

После доноса со стороны «Офицеров России» из монолога героини Лии Ахеджаковой в постановке был убран мат.

23 июля против спектакля выступала группа молодых мужчин. Они прибыли к зданию театра в футболках «Натуралам здесь одиноко». На картонных транспарантах молодых людей были надписи «Артисты уехали, [гомосексуалы] остались» (одна из букв стилизована под карикатурное изображение фаллоса) и «Осторожно, театр рушится».