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"Офицеры России" и гомофобы ополчились на спектакль с Лией Ахеджаковой

После премьеры в театре "Современник" спектакля польского режиссера Бениамина Коца "Первый хлеб" разразился скандал

Театр «Современник» выпустил премьеру – спектакль польского режиссера Бениамина Коца «Первый хлеб», в главной роли – Лия Ахеджакова. И тут же случился скандал. Во-первых, ополчились «Офицеры России», мол, в этой постановке «очерняют» российских воинов. Во-вторых, заохали гомофобы – там целуются два гея!

Сюжет пьесы молодого драматурга Рината Ташимова действительно непрост. В провинциальном городке живут молодые люди, скучают, и вдруг решают пойти воевать, благо, сегодня столько много горячих точек в мире. И бабушка – пьющая, сумасшедшая Наурия (Лия Ахеджакова) пытается их образумить. Это если вкратце.

К сожалению, никто из создателей спектакля не смог поговорить с нами. Например, Лия Ахеджакова сказалась больной, и не смогла ответить на претензии «Офицеров России», которые написали гневное письмо президенту. Хотя к Ахеджаковой у них тоже были претензии:

«В своем весьма пространном и пресыщенном безобразным матом монологе буквально плюнула в душу всем поколениям ветеранов».

Этим спектаклем «Современник» закрывает сезон. Любопытно, останется ли «Первый хлеб» в новом сезоне?! Или все-таки «офицеры» победят?!

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