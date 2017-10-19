Перекладывать проще. Зам Собянина назвал преимущество плитки над асфальтом

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков объяснил тот факт, что в столице постоянно перекладывают плитку проведением электрических сетей. Ещё он объяснил, что плитка в этом вопросе намного удобнее асфальта — её проще перекладывать.

«Москва — это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. И мы часто видим, что есть выгородки — там ведется подключение к электрическим сетям. Идет развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку», — констатировал чиновник (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, Бирюков обратил внимание на преимущества плитки перед асфальтом: по его словам, она не только более экологична, но и позволяет прокладывать инфраструктуру, просто перекладывая её. В случае с асфальтом для проведения подземных кабелей пришлось бы делать в этой части тротуара дыру, а затем приделывать на её месте «заплатки».

Постоянный процесс перекладывания плитки и замена бордюров в Москве — давний повод для шуток среди жителей города. СМИ неоднократно делали антикоррупционные расследования, где рассказывали о компаниях, которые зарабатывают на соответствующих госконтрактах от мэрии Москвы.