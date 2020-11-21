"Распили триллионы!": Яшин раскритиковал рост расходов на бордюры и плитку в Москве

Мосгордума в первом чтении легко приняла скандальный бюджет на ближайшие три года. Узнав об этом, Илья Яшин, глава муниципального округа «Красносельский» вызвал на дебаты лидера МГД-фракции «Единая Россия» Степана Орлова. ЕР проголосовала за вызывающий миллионы вопросов бюджет единогласно.

«Наши с вами избиратели имеют право ознакомиться с противоположными мнениями по вопросу, имеющему важнейшее значение для всех москвичей», – написал единороссу политик.

– Илья, Орлов как-то отреагировал на ваш вызов?

– Нет. И, насколько я понимаю, он не отвечает на звонки журналистов (наш корреспондент также не смог дозвониться политику. – Прим. Sobesednik.ru).

Он не просто какой-то дядька из подворотни, а лицо партии в парламенте. Где должны быть дискуссии. И его вызвали на дебаты. Я избранный депутат. Не должен же он отмалчиваться!

Распилили триллионы, и он молчит: я в домике. Хоть какой-то ответ сформулируй!

Есть отметка, что мое сообщение прочитано.

– Что больше всего возмущает в бюджете, который вполне может быть принят?

– В первую очередь – растущие расходы на благоустройство на фоне того, что бюджет дефицитный. Очевидно, что город набирает долги, и так же очевидно, что это повод для разумной экономии. Если денег для всех потребностей не хватает, то, понятно, нужно оптимизировать расходы. Но там оптимизация расходов касается только здравоохранения и образования в трехлетней перспективе. Оптимизация касается социальных вопросов, хоть власти и рассказывают, что у бюджета социальная направленность.

А по факту в ближайшие три года бюджет образования урезается, здравоохранение в следующем году вообще на 100 млрд срежут, а расходы на все эти плитки и бордюры в трехлетней перспективе достигают исторического максимума – 926 млрд рублей!

Такого не было никогда, и это какие-то заоблачные деньги. Кроме того, понятно, что это огромный простор для коррупции. На зарплатах врачей и учителей воровать практически невозможно, а на бесконечном перекладывании плиток и замене бордюров это можно делать бесконечно.

И конечно, меня возмущает, что продолжается рост расходов на содержание чиновников: зарплаты, премии, привилегии, социальные пакеты.

90 млрд рублей за три года – мне кажется, это какая-то неприличная бюджетная кормушка, которую формируют для столичной бюрократии.

– А не обидно ли вам за депутата Магомета Яндиева («Справедливая Россия»), который избрался только благодаря вам, за счет голосов ваших избирателей (после того, как Яшина не допустили к выборам, кандидатуру Яндиева предложила поддержать команда Навального по системе «Умное голосование». – Прим. Sobesednik.ru), а голосует с первого заседания неотличимо от единороссов? И за бюджет тоже проголосовал.

– По его поводу у меня не было никаких иллюзий: он человек случайный, который оказался в МГД потому, что так сложились обстоятельства. Никакой альтернативы у нас тогда не было.

Меня сняли с выборов и посадили на 1,5 месяца. Коммуниста, которого я изначально поддержал и предложил своим избирателям голосовать за него, сняли с выборов на следующий день, как только я написал из спецприемника письмо с предложением его кандидатуры. Там и кандидатов не осталось. Была только Касамара (ЕР), ЛДПР-овец, которого никто в глаза не видел, и вот этот Яндиев. При этом я прекрасно понимал, что для власти будет вопросом принципа сразу взять его в оборот и встроить в эту систему.

Но все равно, мне кажется, что это было абсолютно правильным решением. Ведь то, что мы прокатили Касамару, стало одним из важнейших успехов «Умного голосования».

Мы показали, что так с нами нельзя. Даже если вы снимаете нас с выборов и сажаете, это не значит, что мы дадим вам провести кандидатов, которые для вас важны.

А Касамара, несомненно, была важнейшим кандидатом для мэрии. И даже несмотря на то, что Яндиев голосует неотличимо от единоросса, он в целом такой безвредный кнопкодав. Ну голосует и голосует. Вреда от него нет никакого. Но он не является той одиозной фигурой, какой, несомненно, стала бы в МГД Касамара. Он, по крайней мере, не инициирует какие-то вредные законы и не генерирует антинародные инициативы. А Касамара была бы, на мой взгляд, именно таким инициативным и очень вредным депутатом.