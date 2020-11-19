"Время сыграло против нас": Путин отказался от борьбы с коррупцией

Верховный суд ликвидировал партию «Народ против коррупции», которую возглавлял племянник президента РФ.

Партию Романа Путина закрыли, потому что она не принимала участия в выборах. В этом году баллотироваться в губернаторы Севастополя от нее пытался бывший муж Натальи Поклонской Иван Соловьев, но не сумел зарегистрироваться. Пытаться возродить партию к выборам в Госдуму 2021 года не будут.

– «Народ против коррупции» продолжает работать как движение. На сегодня на этой площадке проходит большое объединение общественных организаций, – ответили Sobesednik.ru в руководстве партии, отказавшись от других комментариев.

Сам Роман Путин выложил в Instagram свое официальное заявление. По его словам, к ликвидации в партии были готовы:

– Решение Верховного суда неожиданностью для нас не стало. Мы были готовы к этой ситуации. Не все документы партии удалось привести в соответствие, юристы активно над этим работали, только время сыграло против нас – его попросту не хватило, – объясняет Путин.

При этом ещё весной 2020 года он учредил политическое движение «Люди дела», на базе которого должна появиться новая партия. Основная задача на этот раз – поддержка городского среднего класса.

Про борьбу с коррупцией в Манифесте организации нет ни единого слова.

«Представители среднего класса не только главные производители, но и основные потребители товаров. Наличие мощной прослойки этой категории людей обеспечивает и социальную стабильность общества», – сообщается в документе.

Ликвидация антикоррупционной партии, кажется, перестала беспокоить Романа Путина уже давно. В день рассмотрения дела в Верховном суде он, судя по его Instagram, отдыхал в Крыму: обедал в ресторане, гулял по горным тропам и участвовал в крещении младенца.

Судя по остальным записям в соцсетях, путешествия – это то, на что Путин-младший тратит большую часть времени.

кстати

Из биографии Романа Путина известно, что в начале 2000-х он работал в Федеральной Службе Безопасности РФ. Герб партии «Народ против коррупции», зарегистрированный ещё в 2017 году, практически полностью повторяет эмблему ФСБ России.

Путин-младший возглавлял партию «Народ против коррупции» с лета 2020 года. За это время самой громкой новостью о деятельности НКП стал факт ее регистрации в трансформаторной будке, который обнаружил корреспондент «Собеседника».