Офис новой партии Путина разместился в трансформаторной будке – фото

Политическая организация «Народ против коррупции», впервые зарегистрированная в 2014 году, переживает второе рождение. Недавно ее председателем стал бизнесмен Роман Путин – сын двоюродного брата Владимира Путина.

Через официальный сайт партия призывает граждан вступать в свои ряды, добавляя, что заполненные анкеты лучше приносить в региональное отделение лично. Корреспондент Sobesednik.ru, будучи частью народа и сторонником борьбы с коррупцией, решил прислушаться к призывам и стать однопартийцем племянника президента. Но сделать это в Москве оказалось непросто.

По адресу Ленинградское шоссе, 8, стр. 3 вместо офиса расположена низкая кирпичная постройка с глухими металлическими дверями. Из стен к соседним домам протянуты высоковольтные провода.

На сайте партии это место указано юридическим адресом Московского отделения и всей организации. Оно же служит адресом для приёма корреспонденции. Оставить документы на вступление можно только таким способом. Корреспондент Sobesednik.ru решил попытать счастья и просунул бумаги в дверную щель. На сайте сказано, что проверка займёт некоторое время. Попробуем прийти через неделю за ответом.