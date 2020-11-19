Яшин вызвал ЕР на дебаты по бюджету Москвы. Против проекта "Яблоко", СР и КПРФ

Глава московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин предложил лидеру столичных единороссов Степану Орлову провести публичные дебаты в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Оппозиционер хочет обсудить «коррупционный» проект бюджета, принятый Мосгордумой, где большинство мест занимают именно сторонники «Единой России».

«В своих публичных выступлениях Вы называли этот документ результатом грамотных и эффективных действий столичного правительства. У меня иная точка зрения: полагаю, что данный проект бюджета идет вразрез с интересами большинства граждан создает огромное пространство для коррупции», — пишет в тексте своего обращения Яшин.

По его словам, избиратели должны знать обе точки зрения и для политических сил, которые они представляют, это тоже будет полезным решением.

Все без исключения представители ЕР проголосовали за принятие бюджета, в то время как у ряда оппозиционных депутатов он вызвал вопросы, и они отказались его согласовывать. В итоге «за» проголосовали 25 депутатов, а «против» — 15. Один воздержался.

Михаил Тимонов // Фото: Сайт Мосгордумы

Представитель «Справедливой России» в МГД Михаил Тимонов в своем Telegram-канале отмечает, что одной из главных проблем в этом году стало отсутствие публичных слушаний в очном формате. «Бюджет снова непрозрачен. Не ясно, использовать ли такой нормальный инструмент, как займ, или отказать, поскольку в 2019 году доходная часть была меньше, чем сейчас: 2,463 триллиона против 2,643 сейчас. И тогда нам хватало!» — пишет депутат, перечисляя и ряд других пунктов, которых, по его мнению, в этом бюджете нет. Он также отмечает, что средства распределяются по округам неравномерно. Два других справедливоросса проголосовали в поддержку проекта.

Максим Круглов // Фото: Сайт партии "Яблоко"

По словам лидера «Яблока» в МГД Максима Круглова, в проекте есть «целый ряд серьезных, ключевых, системных проблем, наличие которых не позволяет» его фракции поддержать его. Он также настаивает на публичном обсуждении бюджета, которого «сознательно избегает» руководство столицы. По словам Круглова, порядка 80% дохода бюджета связано с налоговыми отчислениями москвичей, и они должны ими распоряжаться. Также он отмечает, что больше полномочий по работе с бюджетом нужно спустить на уровень муниципальных депутатов.

Кроме того, депутат считает, что бюджет лишен всяческой прозрачности: «Во многих случаях невозможно понять, на что конкретно будут направлены и израсходованы средства». «Яблоко» также выступает за увеличение объема помощи гражданам и малому бизнесу в связи с эпидемией.

Единогласно против бюджета проголосовала фракция КПРФ. Её депутат Евгений Ступин также называет принятый в первом чтении бюджет «коррупционным», а коммунисты Елена Шувалова и Екатерина Енгалычева выделяют множество проблем в документе, в том числе отмечают, что он приведет к «обогащению строительных, транспортных олигархов».