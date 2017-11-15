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Один день с Ильей Яшиным

Политика
«Собеседник» №43-2017

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Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Sobesednik.ru понаблюдал, как работает оппозиционный политик и новый глава Красносельского района столицы Илья Яшин.

После сентябрьских выборов в Москве более 200 оппозиционных политиков получили возможность показать, как они могут работать. В Красносельском районе им удалось добиться наибольшего количества мандатов, и теперь район возглавляет лидер движения «Солидарность» Илья Яшин. 

Скромность украшает

Мы встретились около его дома, откуда новоиспеченный глава района добирается до работы на личном авто, но чаще – на трамвае.

Яшин вышел из подъезда в 9:45. Оказалось, первое, что изменил политик в работе муниципалитета – перенес начало работы на два часа.

– Обычно сотрудники, которые приезжают рано на работу, первые пару часов не могут продуктивно трудиться, – поясняет Илья свое решение, пока мы едем на трамвае.

Главе района положен казенный автомобиль, но Яшин отказался от машины, чтобы не тратить бюджетные деньги.

Яшин всегда строг к своему костюму
Яшин всегда строг к своему костюму // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Мы забежали на пару часов в кабинет Яшина. Небольшая комната, посередине стол, слева диван, над ним доска, на которой маркерами написаны планы: «график приема», «лежачий полицейский», «покарать» бывшего депутата, который так и не вернул проездной, и т.д.

– Единственное, что я изменил тут – снял портрет Путина, – показывает Яшин, – и повесил вот этот легендарный плакат – польской «Солидарности», которая победила на выборах в 1989-м. Называется «Ровно в полдень», автор – Томаш Сарнецкий. На нем даже автограф есть...

Аты-баты, шли солдаты...

Глава района – еще и председатель призывной военной комиссии, поэтому Яшин теперь каждый четверг ровно к 12:00 приходит в военкомат, где комиссия (кроме него и военкома, там еще медики, полицейские, представитель ветеранской организации и т.д.) решает судьбы молодых людей.

От района под этот призыв попали 17 ребят, некоторые из них говорят, что служить хотят. 

– В армии должны служить по контракту взрослые мужики, которые считают военное дело своей профессией и труд которых достойно оплачивается, – высказывает свою точку зрения о призыве Яшин. – А подростки на что годятся? Впрочем, наш военком, похоже, считает так же и идет навстречу ребятам: например, предлагает службу по контракту вместо срочной. А для меня приоритет – не план призыва, а защита прав призывников. Пусть лучше будет недобор, чем в армию отправят тех, кто негоден к службе. Сам я не служил, но и не «бегал»: по состоянию здоровья не призвали. 

На встрече с призывниками
На встрече с призывниками // Фото: Виктория Савицкая / «Собеседник»

Денег нет, но...

Бюджет района весьма скромен: 13,6 млн руб. на весь следующий год. Поэтому депутатам приходится расставлять приоритеты: какие нужды первоочередные, а от каких трат можно и отказаться. На просьбы выделить, проспонсировать и т.д. Яшин отвечает: «Денег нет, но... (нет, не медведевское «вы держитесь». – Авт.) попробуем что-то придумать».

– Один из самых больных вопросов нашего района – бомжи. У нас же три вокзала. Из-за этого район – один из самых криминальных в Москве. Единственное, что делают правоохранители – фотографируют бомжей, чтобы потом было проще опознавать трупы, – делится проблемами Яшин, пока мы обедаем в городской столовой. И в этот момент в зал заходит один из бездомных. Он требует, чтобы его бесплатно покормили. – Атмосферно тут, да? Жителям района, конечно, не нравится это все. Но как изменить ситуацию, тоже пока непонятно: тут у нас одно помещение хотели отдать Фонду Доктора Лизы. Жители высказались резко против: не хотят, чтобы бездомных кормили у них во дворе.

Еще один вопрос – реновация: в Красносельском районе есть несколько проблемных домов, жители которых не могут прийти к единому мнению: соглашаться или нет.

– А вы как относитесь к реновации? – интересуюсь я.

– Не могу сказать, что я за или против. Я – на стороне жителей. Поэтому готов предоставить организационную и юридическую поддержку (обеим сторонам). Хотят провести собрание собственников – помогаем найти помещение... Но в обсуждение не вмешиваемся: как проголосуют, так и будет.

Прием по записи

Мундепы принимают жителей почти ежедневно, Яшин – по вторникам и четвергам. И по предварительной записи – так удобнее.

– Кто предлагает озеленить район, кто просит добавить парковочные места во дворах. Некоторые даже женить меня на своих дочерях пытались, – смеется Яшин.

– Нам надо было поменять в квартире полотенцесушитель и немного сместить счетчики. Все материалы были свои, нужен был только сантехник и сварка – пригласили из «Жилищника», – рассказывает Илье одна из посетительниц, Ольга Малешова. – За работу они попросили 20 тыс. руб. Мы с мужем заплатили. Но попросили квитанцию с расчетом стоимости. Долго нам ее не давали. Наконец принесли. Все бы хорошо, только там указана цена работы на 9994 руб. дороже.

Женщина доплачивать отказалась, начала узнавать, сколько стоит такая работа в других организациях, и выяснила – 10 тыс. руб. Вот и пришла за помощью к депутатам.

Приемный день. Жаловаться есть на что
Приемный день. Жаловаться есть на что 
// Фото: Виктория Савицкая / «Собеседник»

– Мы с Денисом (юрист, которого Яшин – за свой счет! – нанял для помощи в работе с населением. – Авт.) предложили Ольге Васильевне написать в Мосжилинспекцию, а также составить заявление в полицию (это же ст. 159 УК – «мошенничество»). Копии отправили в «Жилищник» и в управу, – рассказывает Илья. – Проблема решилась буквально за пару дней.

К Ольге пришли зам. главы управы и начальник «Жилищника», извинились, вернули деньги и дали новую квитанцию, но... снова неправильную: в квитанции было написано, что стоимость работы – 10 тыс. руб., а с Малешовой взяли 9600. То ли испугались, то ли совсем заврались.

– Зато пока мы решали проблему с деньгами, над нашим подъездом наконец сделали козырек. С него во время дождей вода капала прямо на ступеньки. Чуть подморозит – и гололед, пожилые жильцы с опаской пробирались в подъезд, – рассказывает Ольга. – Сколько раз я обращалась... А тут вдруг моментально сделали!

Ответственный за шарики

Чем только не приходится заниматься политику.

– К нам на заседание пришел глава района Илья Валерьевич Яшин, – пафосно объявил председатель совета ветеранов Вячеслав Низовцев. – Доложите, что у нас с фестивалем, посвященным 75-летию Сталинградской и Курской битв, и какое участие принимает Яшин.

– Так... Яшин у нас – ответственный за оформление зала: надо шарики повесить, плакаты, и за сувениры (ручки, цветы), – сбивчиво объясняет председатель культурно-массовой комиссии Нина Муравьева.

На лице у Ильи – удивление. Но, как оказалось, шарики – далеко не всё. Члены совета ветеранов попросили дополнительные помещения, оформить музей и обеспечить мебелью.

Портрет Путина заменил на плакат «Солидарности»
Портрет Путина заменил на плакат «Солидарности»
// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Пока мы ходили с Яшиным по району – от управы до военкомата, оттуда до совета ветеранов и т.д., – Илья внимательно наблюдал за тем, что творится вокруг.  Обнаружив, что парковка у гостиницы «Ленинградская» занимает городское пространство, а тротуара там и вовсе нет, тут же, вернувшись в кабинет, потребовал запросить все документы, чтобы понять, имеет ли гостиница на это право. В общем, он честно пытается навести порядок. Когда ездишь в трамваях, многое становится отчетливо видно.

«Золотые парашюты»

Главы районов в случае отставки (выхода на пенсию или проигрыша на выборах) имеют право на «отступные» в 10 месячных окладов. Предшественница Яшина – Алевтина Базеева – от «золотого парашюта» отказываться не стала.

– Она «скромно» запросила всего 5 окладов – порядка 0,5 млн руб., – рассказывает Яшин. – Я ее просьбу одобрить не могу. Уверен, что и совет депутатов не поддержит – пусть обращается в суд. Мы, кстати, решили вынести этот вопрос на обсуждение и намерены в принципе запретить «золотые парашюты».

В муниципалитете, где к власти пришли мало того что новые, так еще и оппозиционеры, понятно, что отношения натянутые. Чтобы сгладить  ситуацию, депутатам от ЕР победители предлагают надзор. 

– Мы не против, чтобы единороссы во главе с Базеевой контролировали нашу работу. Но Базеева пока не дала согласия – думает, – объясняет расклад сил Яшин.

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