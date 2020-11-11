"Яблоко" предложило муниципальным депутатам способ влиять на городской бюджет

Лидер фракции «Яблока» в Мосгордуме Максим Круглов запустил портал «Право на бюджет», который по задумке позволяет муниципальным депутатам столицы вносить свои предложения о необходимых изменениях в проекте бюджета города на 2021-2023 годы.

Как сообщает пресс-служба партии, после загрузки корректировок на сайт, Круглов внесет соответствующие предложения на рассмотрение городского парламента.

Сейчас муниципальные органы власти не имеют возможности влиять на городской бюджет, а в основном лишь согласовывают работы в своих районах. Авторы портала объясняют такую функцию стремлением исполнить внесенные в Конституцию поправки. В одной из них содержится формулировка о том, что органы муниципального самоуправления являются частью «публичной власти». Круглов уверен, что получив возможность влиять на бюджет мундепы приблизятся к этому качеству:

«Муниципальные депутаты, представляющие жителей своих районов, имеют право распоряжаться частью средств: они лучше знают, нужна ли району очередная перекладка асфальта, или новая поликлиника», — поясняет он.

Поправки можно внести на сайт до 20 ноября.