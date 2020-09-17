"У парламента очень мало полномочий": В Мосгордуме хотят контролировать мэрию

Депутаты Московской городской думы от «Яблока» уверены, что сейчас исполнительная власть в городе абсолютна бесконтрольна, а у парламента наоборот недостаточно полномочий. Как пишет «КомменсантЪ», яблочники хотят это исправить и внесли в Мосгордуму законопроект о создании комиссии по расследованию значимых событий в столице, в том числе касающихся действий мэрии.

«Прошел год с нашего избрания в Мосгордуму, по итогам которого мы сделали выводы, что у парламента очень мало полномочий и отсутствует контроль за действиями должностных лиц, при этом вся полнота власти сосредоточена в руках исполнительной власти, — говорит газете глава «Яблока» в МГД Максим Круглов. — Мы хотим расширить полномочия Мосгордумы и наладить баланс между законодательной и исполнительной властью».

Комиссия должна будет заниматься не только контролем за чиновниками, но и реагированием на важные общественные события, имеющие негативные последствия, а также депутаты хотят иметь возможность высказывать недоверия отдельным представителям исполнительной власти Москвы, следя в том числе и за манипуляциями с городской недвижимостью. Причем в состав комиссии по задумке авторов должны входить представители всех политических сил, представленных в парламенте.

Не поддержал эту инициативу глава московских единороссов Андрей Метельский, провалившийся на последних выборах в Мосгордуму не без участия Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, выпускавшего отдельное расследование про недвижимость в Австрии, аффилированную с ним. По словам г-на Метельского, парламент должен заниматься в первую очередь законотворчеством.

«Все это чистое лукавство, потому что сейчас дума совершенно спокойно может создать временную депутатскую комиссию или группу для проведения расследования. Если такая комиссия будет создана, то она будет подменять собой функционал правоохранительных органов и СКР», — уверен он.

Источник в мэрии Москвы сказал «Коммерсанту», что там также не считают необходимой дополнительно их контролировать.

Политолог Александр Пожалов уверен, что мэрия не допустит политизации Мосгордумы, особенно впредверии выборов в Госдуму в 2021 году.