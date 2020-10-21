За 10 лет московский бюджет удвоил свой доход до 2,6 трлн

С 2010 года доходы бюджета Москвы увеличились более, чем в два раза — с 1,126 триллиона до 2,631 триллиона рублей. Об этом заявляют в столичной мэрии.

«Устойчивость доходной базы Москвы обеспечена высокой отраслевой диверсификацией экономики. В бюджете столицы сегодня нет бюджетообразующих отраслей. Основной объем поступлений распределен между различными сферами и субъектами экономики города», — поясняет глава департамента финансов московского правительства Елена Зяббарова.

При этом вице-мэр Владимир Ефимов отмечает, что динамика изменения доходов год к году почти никогда не показывала отрицательных результатов, за исключением 2013 года, когда он упал на 0,5%. По словам чиновника, начиная с 2016 года рост доходов бюджета превышает 10%-й показатель.

Зяббарова обращает внимание на то, что бенефиции от нефтегазовой отрасли в бюджет московского региона за последние 10 лет существенно сократились, а доход столицы на 94% формируется из несырьевого сектора.

Ведущий российский экономист-регионовед Наталья Зубаревич объясняет эксклюзивное положение столицы «экономическими законами и политическими институтами».

«Исключительное положение Москвы — это следствие экономических законов и политических институтов. Первое — это объективный и работающий во всем мире агломерационный эффект: чем больше фирм локализовано в городе, тем больше возможностей производить разные товары и услуги, тем шире потребительский выбор, тем привлекательнее территория, тем больше концентрация людей, человеческого капитала. Эффект масштаба (при высокой концентрации удельные издержки на одного жителя меньше) и эффект разнообразия — это нормальные экономические преимущества. Так что Москва и так развивалась бы быстрее всех», — рассказала Наталья Зубаревич во время одной из своих лекций (текст приводит Znak.com).

Важную роль, по её словам, в московском бюджете играет налог на прибыль, большая часть которого «стягивается» в Москву за счет того, что главные офисы крупнейших госкомпаний находятся именно в столице. Она также сказала, что порядка 40% московского бюджета формируется за счет НДФЛ, и это говорит о том, что городу стоит больше прислушиваться к жителям, а не «разговаривать с нами Росгвардией». Ещё от 33 до 40% дохода региона формируется за счет налога на прибыль, например, крупнейшим его плательщиком является Сбер, отделения которого распределены по всей стране, но «на Москву приходится огромная часть прибыли Сбера».

«Попыток изъять быстро растущие доходы Москвы было немерено. Но все они требовали изменений в Налоговый кодекс, на это никто идти не хотел. Индивидуальное раскулачивание заканчивается тем, что сегодня — меня, завтра — тебя, а потом эта игра без правил распространяется на все. Да и слишком серьезный политический вес у Сергея Семеновича [Собянина]», — говорит Зубаревич, объясняя тем самым неформальный характер распределения дотаций из Москвы в регионы. При этом она призывает не ругать за сложившуюся систему Собянина: «Не он все это создал. Он — выгодоприобретатель».