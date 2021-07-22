Глава МОК заявил, что россияне могут участвовать в Олимпиаде. США ставят это под сомнение

В Международном олимпийском комитете заявили, что не станут комментировать заявление главы американского антидопингового агентства, который считает несправедливым участие России в Олимпийских играх в Токио. Как ранее писал Sobesednik.ru, по его мнению, решение допустить Олимпийский комитет России вместо самой России позволили стране-нарушителю антидопинговых правил принять участие в соревнованиях, просто проведя «ребрендинг». Он также призвал открыть все данные взятых у российских спортсменов проб.

«Этот вопрос нужно задавать Всемирному антидопинговому агентству», — ответили на соответствующий запрос ТАСС в Международном олимпийском комитете (МОК).

При этом глава МОК Томас Бах уверен, что все легальные основания для участия российских спортсменов в играх есть. Он также заверил, что они прошли все необходимые антидопинговые испытания. «Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение». Кроме того, г-н Бах добавил, что МОК уважает все санкции принятые в отношении России.