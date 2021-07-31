Главное к 1 августа: США наехали на РФ из-за допинга, 7,2 млн невыездных, санкции поставили на поток

В России сейчас порядка 7,2 миллиона невыездных граждан. Об этом РИА Новости сообщили в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств. Эта цифра включает всех, кто задолжал более 30 тысяч рублей и не отдает их уже более 90 дней. Чтобы не возникло проблем на границе, эксперты рекомендуют погасить задолженность хотя бы за две недели до выезда.

Глава антидопингового агентства США Тревис Тайгарт потребовал от МОК опубликовать результаты доппинг-тестов российских спортсменов и осудил допуск россиян к Олимпиаде. Он считает, что допуск к играм Олимпийского комитета России вместо самой России является ни чем иным как «ребрендингом» (цитата по русской службе «Би-би-си»):

«Мы уже видели весь этот фильм ужасов, в котором поддержка российскими властями программы допинга остается безнаказанной и Россия выигрывает, пока руководители МОК и ВАДА пытаются убедить весь мир, что "отстранили" ее».

Один из наиболее вероятных претендентов на пост канцлера Германии после ухода Ангелы Меркель Армин Лашет пообещал выступить с поддержкой новых общеевропейских санкций против России, если Кремль решится использовать «Северный поток-2» как геополитическое оружие против Украины, передает Deutsche Welle. Он пояснил, что договоренность между США и Германии о газопроводе дают Берлину «инструменты» для реализации этой угрозы.

Героиня белорусских протестов, один из лидеров демократической оппозиции Мария Колесникова из тюрьмы дала интервью немецкой газете Welt am Sonntag. В нем она обратилась к режиму Лукашенко с призывом прекратить репрессии в стране и разрушение экономики:

«Я призываю власти перестать бороться с собственным народом, прислушаться к белорусам и начать новый диалог. Остановите насилие! Остановите абсурдные судебные процессы! Не разрушайте экономику и успешные предприятия!»

Также г-жа Колесникова призвала освободить политических заключенных, одним из которых является она сама.

«Роскосмос» к 2028 году сделает новую орбитальную космическую станцию, которая заменит МКС. После 2024 года эксплуатация МКС создает риски, связанные со «старением оборудования». К 2029 году компания намерена представить план по выводу МКС из эксплуатации.

Восемь спортсменов из Грузии были отстранены от Олимпиады за то, что покинули территорию олимпийской деревни. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу оргкомитета соревнований. Покидать её территорию запрещено из-за противоковидных ограничений. Ещё в отношении десяти спортсменов вынесены строгие предупреждения, а четверых заставили подписать согласие на ужесточение мер.

В Екатеринбурге уже второй случай «партизанского» противостояния граждан с электосамокатами и велосипедами: неизвестный устанавливает «растяжки» на велодорожках — те, кто их не заметил, рискует врезаться на полной скорости. Как пишет E1, на днях от троса пострадала девочка (серьезных травм удалось избежать), а 21 июля мужчина на самокате после встречи с «растяжкой» чуть не сломал себе шею, сделав сальто в воздухе.

Тайвань и Гонконг будут выступать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году в составе собственных сборных. По словам главы МОК, в этом организацию заверил Пекин, пообещав уважать Олимпийскую хартию, пишет Reuters.