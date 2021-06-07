Идею отбирать загранпаспорт за долги поддержали в правительстве

У граждан, которым был запрещен выезд из страны в связи с соответствующим решением суда, хотят временно изымать загранпаспорт. Это предложение поддержали в профильной комиссии при правительстве РФ, пишет РИА Новости.

В частности, это коснется россиян, которые не могут выплатить свои долги и всех остальных, кто был признан невыездным, пояснил агентству глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Изымать загранпаспорта получат право дознаватели службы принудительного исполнения. Также правоохранительным органам предлагается разрешить проверять, насколько законно проходила выдача загранпаспорта, и если будут выявлены факты нарушения закона, то документ также будут забирать. После снятия ограничения гражданин сможет забрать свой загранпаспорт в миграционной службе.

Кроме этого все госорганы, участвовавшие в решении запретить человек выезд из страны должны будут в течение суток уведомить его о соответствующем решение.