Что изменилось в выдаче загранпаспортов?

Говорят, вступили в силу новые правила оформления загранпаспортов и проживающим за границей россиянам теперь придется возвращаться на родину, чтобы оформить новый загранпаспорт, если старый просрочен. Поясните, что именно изменилось.

Игорь, Анталья – Нижний Новгород.

С 30 мая вступил в силу приказ МВД России, в котором прописаны новые правила получения заграничных паспортов. Об этом рассказывает адвокат Андрей Князев, председатель Московской коллегии адвокатов «Князев и партнеры»:

– Старый регламент, согласно которому очереди при обращении граждан ранее не должны были занимать более 5, 10 и 15 минут в зависимости от цели и способа обращения (получение при предварительной записи, обычное получение и первичная подача документов на получение), в новом приказе обобщились в 15 минут вне зависимости от вышеуказанных причин, что, несомненно, упрощает формальный подход и процедуру, на которую не хватает тех же 5 минут сотрудникам.

Введены уточнения лиц, освобождающихся при утрате и повреждении паспорта от госпошлины. Это граждане Российской Федерации, местом жительства которых является Калининградская область; лица, пострадавшие в чрезвычайной ситуации; лица, признанные гражданами Российской Федерации, имевшие на момент подачи паспорт гражданина Украины, в том числе содержащий электронный носитель информации (паспорта нового поколения), на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополь.

В соответствии с новым приказом в помещениях, где выдают паспорта, должны находиться стенды с образцами заполнения заявлений и списком документов, необходимых для получения госуслуги. Добавлена детализация к комфортным условиям – наличие «писчей бумаги, форм заявлений и письменных принадлежностей».

Появилась новая формулировка «проживающий за пределами/на территории Российской Федерации, обратившийся на территории Российской Федерации с заявлением о выдаче паспорта в подразделение по вопросам миграции лично или в форме электронного документа с использованием Единого портала либо через многофункциональный центр». То есть новый приказ уточняет возможность использования сайтов «Госуслуги» и МФЦ.

Информация о необходимости гражданам, проживающим за пределами РФ, оформлять загранпаспорт на родине ошибочна. Для них ничего не изменилось: паспорт оформляется и выдается дипломатическим представительством или консульским учреждением РФ в государстве пребывания указанного гражданина.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2021 под заголовком «Что изменилось в выдаче загранпаспортов?».