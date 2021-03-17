Эксперт предрек конец российской пилотируемой космонавтике после 2025 года

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев рассказал, что вывод МКС из эксплуатации фактически будет означать окончание «нашей пилотируемой космонавтики». Чтобы сделать аналог станции, нужно было начинать в 2015-2016 годах. Годом ранее её срок службы и без того продлили до 2025 года, что «фактически закончилось сбоем модуля», так как «свое время он уже отработал».

«Аварийность в абсолютных величинах в американском секторе больше, потому что он сам больше и сложнее российского. А вот на обслуживание нашего сегмента станции уходит много времени. Научной работы мало, и все жалуются на то, что ее недостаточно», — рассказывает эксперт. По данным The Insider, около четверти всего времени российские космонавты тратят на ремонтные работы.

«По фотографиям, которые были опубликованы со станции видно, что на корпусе есть трещины. Похоже, что это усталость металла», — добавляет Моисеев.

Специалист отмечает, что другие страны, участвующие в программе, были уверены в возможности летать на станцию до 2030-2035 годов, а продление эксплуатации — лишь вопрос формальности: «Поскольку появились трещины, ситуация становится неопределенной. Не придется ли МКС затопить в 2025 году? Сама по себе ситуация сложная и ответственность за неё несем мы».

При этом в случае возникновения проблем, МКС может не пережить и 2025 год, возможно, от станции придется отказаться полностью, а на создание новой нужно много времени, которое измеряется десятилетиями:

«Вместе с МКС заканчивается наша пилотируемая космонавтика, потому что летать нам больше некуда. Если что-то и появится, то не раньше, чем лет через 10, это затратная и долгая программа».

В российской академии наук тем временем не слишком активно пользуются своей возможностью проводить эксперименты совместно с Роскосмосом, делится эксперт. Издание отмечает, что на исследования россияне на станции уже тратят меньше времени, чем на ремонт, а поломки различных систем, включая систему жизнеобеспечения, случаются регулярно.