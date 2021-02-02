Компания SpaceX набирает экипаж из гражданских лиц для полета на орбиту

SpaceX планирует запустить на орбиту ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с полностью гражданским экипажем.

Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что запуск ракеты в рамках программы Inspiration4 произойдет не раньше IV квартала 2021 года.

Экипаж из четрырех человек проведет на орбите несколько дней, совершая оборот вокруг Земли раз в полтора часа, затем Dragon должен приводниться недалеко от побережья Флориды.

На орбиту, в частности, отправится глава американской компании Shift4 Payments Джаред Айзекман, который обещал оплатить участие трех других членов экипажа.

На подбор команды компания Илона Маска выделила 26 дней, подать заявку на участие в полете можно на сайте проекта.