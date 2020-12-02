Маску нужно до 6 лет для отправки человека на Марс. Путин обещал это к 2019 году

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о перспективах человечества в вопросе освоения Марса. По его словам, уже через два года его корпорация намерена направить туда корабль без экипажа, а уже через шесть лет, то есть к 2026 году на красную планету ступит нога человека.

«Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента», — ответил Маск на вопрос о сроках первого полета на Марс (цитата по ТАСС). При этом предприниматель добавил, что если всё пойдет как надо, он отправит человека на Марс уже через четыре года.

Напомним, что в марте 2018 года, незадолго до президентских выборов Владимир Путин пообещал, что Россия отправит человека на Марс уже в 2019 году. «Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски — для исследования дальнего космоса. И лунная программа, затем исследование Марса», — объяснял он в фильме Андрея Кондрашова.