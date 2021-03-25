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Две пары из России разыграли золото и серебро Олимпиады в теннисном миксте

Настя Павлюченкова и Андрей Рублев стали чемпионами Олимпиады по теннису в миксте. Веснина и Курацев заняли второе место

Фото: Global Look Press // Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев

Два первых места на пьедестале Олимпийских игр 2020 в Токио по теннису в смешанном формате достались российским спортсменам. Матч Елены Весниной и Аслана Карацева против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева завершился победой второй пары со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11.

Таким образом золото Олимпиады получает пара Павлюченкова/Рублев, а серебро — Веснина/Карацев. 

Третье место без борьбы достается британской паре Эшли Барти / Джон Пирс, которые стали бронзовыми призерами благодаря техническому поражению пары из Сербии Нина Стоянович / Новак Джокович. Первая ракетка мира Новак Джокович, проиграв полуфинальный матч в одиночном разряде, а вслед за ним и матч за третье место отказался выходить на корт, сославшись на травму плеча.

Напомним также, что в парном женском турнире Олимпиады спортсменки из России Вероника Кударметова и Елена Веснина после поражения в полуфинале не сумели выиграть и матч за третье место.

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