Карен Хачанов проиграл в финале Олимпиады по теннису. Золото отправляется в Германию

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал уверенную победу над россиянином Кареном Хачановым в финале Олимпийских игр 2020 в Токио. Матч продлился всего 1 час 20 минут и завершился с разгромным счетом 6:3, 6:1 в пользу спортсмена из Германии.

Ранее в полуфинале турнира Звереву удалось обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который затем также проиграл в полуфинале микста российской паре Елена Веснина/Аслан Карацев, а накануне отказался от борьбы в матче за третье место в миксте, сославшись на травму, после поражения в одиночном матче испанцу Пабло Карреньо-Бусту.

Карен Хачанов обыграл Карреньо-Бусту в полуфинале после того как испанец выбил из турнира первую ракетку России и вторую ракетку Олимпиады Даниила Медведева.