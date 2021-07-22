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Карен Хачанов проиграл в финале Олимпиады по теннису. Золото отправляется в Германию

Российский теннисист Карен Хачанов в финале Олимпиады уступил немцу Александру Звереву со счетом 6:3, 6:1

Фото: Global Look Press // Карен Хачанов

Немецкий теннисист Александр Зверев одержал уверенную победу над россиянином Кареном Хачановым в финале Олимпийских игр 2020 в Токио. Матч продлился всего 1 час 20 минут и завершился с разгромным счетом 6:3, 6:1 в пользу спортсмена из Германии.

Ранее в полуфинале турнира Звереву удалось обыграть первую ракетку мира серба Новака Джоковича, который затем также проиграл в полуфинале микста российской паре Елена Веснина/Аслан Карацев, а накануне отказался от борьбы в матче за третье место в миксте, сославшись на травму, после поражения в одиночном матче испанцу Пабло Карреньо-Бусту.

Карен Хачанов обыграл Карреньо-Бусту в полуфинале после того как испанец выбил из турнира первую ракетку России и вторую ракетку Олимпиады Даниила Медведева.

Фото: Global Look Press // Александр Зверев
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