Даниил Медведев вылетел с Олимпиады, разрушив планы на российский полуфинал

Первая ракетка России Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Пабло Карреньо-Басуты (6-й сеяный) в четвертьфинале Олимпийских игр 2020 в Токио. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:5) и очередной сломанной об корт ракеткой российского спортсмена.

Медведев уже был близок к поражению в матче третьего круга, когда из-за жары у него возникли проблемы с диафрагмой, а затем начало темнеть в глазах, но после 10-минутной паузы между вторым и третьим сетами, во время которой он постоял под холодным душем, проблемы со здоровьем отступили и россиянин обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Таким образом, поражение Медведева поставило точку на мечте болельщиков, которые ожидали на Олимпиаде российского полуфинала: другому россиянину Карену Хачанову, обыгравшему сегодня француза Уго Умбера, придется теперь играть с Карреньо-Баустой.

Во второй полуфинал уже успел выйти Новак Джокович, который в этом сезоне пытается собрать календарный «Золотой шлем». Вторым участником полуфинала будет победитель пары Александр Зверев (Германия) — Жереми Шарди (Франция).