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Джокович прошел в полуфинал Олимпиады, отдав Нисикори всего два гейма

Со счетом 6:2, 6:0 обыгрывает Новак Джокович японца Кея Нисикори. Дойдя до полуфинала, серб ещё не отдал но одного сета

Фото: Global Look Press // Новак Джокович

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу в матче с японским теннисистом Кеем Нисикори. Серб отдал своему оппоненту всего два гейма в первом сете и «повесил баранку» во втором. Счет встречи – 6:2, 6:0. Таким образом, серб уверенно выходит в полуфинал Олимпиады 2020 в Токио, не отдав за первые четыре круга ни одного сета своим соперникам.

За право выйти в финал он поборется либо с немцем Александром Зверевым, либо с французом Жереми Шарди, которые пока не начали сегодняшний матч.

В финале же Джоковича может ждать один из двух оставшихся в турнире россиян: Карен Хачанов уже вышел в полуфинал, а Даниил Медведев в настоящий момент борется за это право с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Теги: #теннис

Рубрика: Спорт

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