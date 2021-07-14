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Джокович идет на "Золотой шлем", Медведев и Хачанов пробились в 1/4. Как проходит Олимпиада по теннису

Sobesednik.ru изучил, как проходит Олимпиада для наших и не только теннисистов. Шансы у России пока есть на 5 медалей

Фото: Global Look Press // Новак Джокович

Пока СМИ засыпают россиян сообщениями о том, сколько медалей собрали россияне на Олимпиаде 2020 в Токио, теннисная часть соревнований проходит в традиционном долгоиграющем формате: от матча к матчу, от круга к кругу. 

Sobesednik.ru изучил, как идут дела у россиян в одно самых непредсказуемых для тенниса турниров. Хотя главным вопросом Олимпиады, конечно, является возможность для первой ракетки мира Новака Джоковича собрать «Золотой Шлем» (собрать победы на всех турнирах «Большого шлема» и на Олимпиаде), причем, не исключено, что даже календарный, если, конечно, сербу удастся выиграть осенью ещё и US Open.

Мужчины

Джокович уже уверенно дошел до четвертьфинала, где встретится с Кеем Нисикори, не отдав за первые три матча ни одного сета. Однако о том, что японец неплохо мотивирован и намерен навязать сербу бой свидетельствует уже одно то, что уже в первом круге в двух сетах выбил из турнира россиянина Андрея Рублева, который был посеян под пятым номером.

В полуфинале победитель их пары встретится либо с немцем Александром Зверевым, который, как и Джокович, не отдал пока ни одного сета, либо с французом Жереми Шарди, с трудом отправившим домой Аслана Карацева, ставшего настоящим открытием российского тенниса во врем Australian Open 2021, где неожиданно дошел до полуфинала.

Во второй части турнирной таблицы у россиян дела обстоят куда лучше, оба Даниил Медведев (второй сеяный) и Карен Хачанов (12 номер) успешно добрались до четвертьфинала. Хачанов сумел в третьем круге пройти восьмого сеяного аргентинца Диего Шварцмана, а самым именитым соперником Медведева на пути в четвертый круг стал итальянец Фабои Фоньони — матч прошел в трех сетах, но из-за жары назвать его удачным получится едва ли, ведь, как признался после сам россиянин: «Я весь матч ходил и ныл, что жарко». Впрочем, винить Медведева не стоит: во время игры ему стало плохо: «В первом сете довольно-таки быстро мне тяжело стало дышать, — рассказал он на пресс-конференции. — Заблокировалась диафрагма, если я правильно это могу объяснить». Затем, по его словам, у него начало темнеть в глазах в ходе второго сета, но после 10 минут холодного душа он сумел собраться и одержать победу.

В четвертом круге Медведеву предстоит встретиться с шестой ракеткой турнира испанцем Пабло Карреньо-Буста, а Хачанову — с Уго Умбером, представляющем Францию. В матче третьего круга Умберу удалось обыграть третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса. В случае успеха наших спортсменов второй полуфинал Олимпиады может стать полностью российским.

Фото: Global Look Press // Даниил Медведев

Женщины

В вот в женской сетке представителей России к четвертьфиналу уже не осталось. Елена Веснина проиграла уже во втором круге, как и Екатерина Александрова. Лучший результат из россиянок показала сеяная под 13-м номером Анастасия Павлюченкова, но и она вылетела из турнира на стадии четвертьфинала, уступив в трех сетах канадке Белинде Бенич, которой теперь предстоит сыграть в полуфинале против Елены Рыбакиной из Казахстана.

В нижней части сетки в ½ финала встретятся украинка Эвелина Свитолина — третья ракетка турнира (первые две Наоми Осака и Эшли Барти не дошли и до третьего круга) и Маркета Вондроушова из Чехии.

Фото: Global Look Press // Анастасия Павлюченкова

Микст

В смешанном парном турнире матчи только начались — сегодня лишь заканчивают играть первый круг (всего их четыре). Россию тут представляют две пары, причем обе уже в четвертьфинале: Веснина/Карацев, обыгравшие первых сеяных французов Младенович/Маю и Павлюченкова/Рублев, прошедшие хорватскую пару Юрак/Додиг. Веснина с Карацевым в следующем матче должны сыграть против пары из Польши Свёнтек / Кубот, а противники второй российской пары пока не определились.

К слову, в миксте за свою страну решил сыграть и Джокович, успешно прошедший первый круг со своей партнершей Ниной Стоянович.

Пары (мужчины)

Здесь россиянам не светит вообще ничего — единственные российские пары Медведев/Карацев и Рублев/Хачанов вылетели в первом же круге. Для Хачанова с Медведевым, это, впрочем, даже плюс, ведь больше сил останется на и без того непростые одиночки.

В полуфинале встретятся пары Павич/Мектич (Хорватия) — Крайчек/Сандгрен (США) и Винус/Даниэл (Великобритания) — Додиг/Чиличич (Хорватия).

Пары (женщины)

На женские пары Россия выставила лишь одну пару Кударметова/Веснина — спортсменки успешно прошли до полуфинала, где сразятся с первой сеяной парой Крейчикова/Синякова из Чехии. 

В нижней части сетки до финала полуфинала дошли получившие wild card спортсменки из Бразилии Стефани/Пигосси и швейцарская пара Бенчич/Голубич, которые в первом же матче выбили с турнира вторую сеяную пару из Японии Аояма/Шибахара.

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