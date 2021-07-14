Джокович идет на "Золотой шлем", Медведев и Хачанов пробились в 1/4. Как проходит Олимпиада по теннису

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Джокович уже уверенно дошел до четвертьфинала, где встретится с Кеем Нисикори, не отдав за первые три матча ни одного сета. Однако о том, что японец неплохо мотивирован и намерен навязать сербу бой свидетельствует уже одно то, что уже в первом круге в двух сетах выбил из турнира россиянина Андрея Рублева, который был посеян под пятым номером.

В полуфинале победитель их пары встретится либо с немцем Александром Зверевым, который, как и Джокович, не отдал пока ни одного сета, либо с французом Жереми Шарди, с трудом отправившим домой Аслана Карацева, ставшего настоящим открытием российского тенниса во врем Australian Open 2021, где неожиданно дошел до полуфинала.

Во второй части турнирной таблицы у россиян дела обстоят куда лучше, оба Даниил Медведев (второй сеяный) и Карен Хачанов (12 номер) успешно добрались до четвертьфинала. Хачанов сумел в третьем круге пройти восьмого сеяного аргентинца Диего Шварцмана, а самым именитым соперником Медведева на пути в четвертый круг стал итальянец Фабои Фоньони — матч прошел в трех сетах, но из-за жары назвать его удачным получится едва ли, ведь, как признался после сам россиянин: «Я весь матч ходил и ныл, что жарко». Впрочем, винить Медведева не стоит: во время игры ему стало плохо: «В первом сете довольно-таки быстро мне тяжело стало дышать, — рассказал он на пресс-конференции. — Заблокировалась диафрагма, если я правильно это могу объяснить». Затем, по его словам, у него начало темнеть в глазах в ходе второго сета, но после 10 минут холодного душа он сумел собраться и одержать победу.

В четвертом круге Медведеву предстоит встретиться с шестой ракеткой турнира испанцем Пабло Карреньо-Буста, а Хачанову — с Уго Умбером, представляющем Францию. В матче третьего круга Умберу удалось обыграть третьего сеяного грека Стефаноса Циципаса. В случае успеха наших спортсменов второй полуфинал Олимпиады может стать полностью российским.